UARU

Європа розробляє лазерний комплекс для захисту супутників від космічного сміття

Новини
OMLET
Фото: European Space Agency (ESA)

Європейське космічне агентство (ЄКА) перейшло до активної фази розробки проєкту OMLET (Orbit Maintenance via Laser MomEntum Transfer) — наземного лазерного комплексу, покликаного запобігати зіткненням супутників із фрагментами космічного сміття. Про це йдеться на офіційному сайті ЄКА.

На відміну від наявних систем моніторингу, що лише відстежують небезпечні об’єкти на орбіті, OMLET здатний фізично впливати на них. Комплекс випромінює потужний лазерний промінь з адаптивною оптикою та системою прецизійного наведення. Промінь спрямовується на конкретний фрагмент сміття — взаємодія випромінювання з поверхнею об’єкта створює незначний, але достатній імпульс, що змінює швидкість і траєкторію уламка. Навіть мінімального відхилення вистачає, аби уникнути небезпечного зближення з робочими апаратами.

Це критично важливо з огляду на загрозу так званого синдрому Кесслера — неконтрольованої ланцюгової реакції руйнувань на орбіті, коли кожне зіткнення породжує нові уламки, що своєю чергою загрожують іншим об’єктам. Саме для того, щоб не допустити такого сценарію, і створюється OMLET.

Moving space debris out of the way with OMLET

Проєкт офіційно перейшов від етапу визначення вимог до фази проєктування й реалізації (фаза A/B1). Роботу очолює Інститут технічної фізики Німецького аерокосмічного центру (DLR).

Поряд із розробкою активних засобів захисту орбіти розвиваються й системи моніторингу. Зокрема, SpaceX нещодавно оголосила про запуск власної платформи відстеження ситуації в космосі Stargaze. Навесні 2026 року вона стане безплатно доступна для всіх операторів супутників — за умови передачі даних про власні апарати.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
