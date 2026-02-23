Кабмін перейняв управління «Мультимедійною платформою іномовлення України»

Кабінет міністрів України підпорядкував собі державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» (ДП «МПІУ»). Розпорядженням №169 від 19 лютого визначено, що функції з управління майновим комплексом підприємства виконує уряд, а не Державний комітет телебачення і радіомовлення (Держкомтелерадіо). Про це пише «Інтерфакс-Україна».

ДП «МПІУ» засновано для здійснення українського іномовлення. До складу підприємства входять телеканали «FreeДОМ» і UATV, диджитал-платформа The Gaze та телеканал «Дім».

- Реклама -

19 листопада 2025 року Кабмін передав ДП «МПІУ» разом з Українським національним інформаційним агентством «Укрінформ» та державною установою «Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки» зі сфери управління Міністерства культури до сфери управління Держкомтелерадіо — з 1 січня 2026 року. Нинішнє розпорядження змінює цю схему.