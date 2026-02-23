«Факти тижня» відзначають 20-річчя в ефірі

У лютому 2026 року інформаційно-аналітична програма «Факти тижня» відзначає двадцять років від першого виходу в ефір. За цей час проєкт став одним із найстабільніших підсумкових форматів українського телебачення — зберіг аудиторію й характерний стиль попри всі потрясіння.

Уперше програма вийшла в ефір 2006 року — і відтоді жодного разу не припиняла роботи. Навіть на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році редакція продовжувала випускати програму — вже з бомбосховищ. На піку популярності тригодинний ефір «Фактів тижня» збирав до 6 мільйонів глядачів щонеділі.

«Факти тижня» виходять на телеканалі ICTV і завершують інформаційне мовлення тижня, аналізуючи найважливіші події в Україні та світі. Програму заснувала й досі веде Оксана Соколова — двадцять років тому вона створила проєкт разом із шеф-редактором Віктором Варницьким. Упродовж останнього десятиліття незмінним співведучим програми є Сергій Кудімов. «Факти тижня» традиційно висвітлюють геополітику безпосередньо з місць подій — де б вони не відбувалися. Так, кореспондент програми Андрій Борис став першим українським медійником, який побував у Корейській Народно-Демократичній Республіці (КНДР) і зробив звідти репортаж.

За двадцять років вийшло 900 випусків. У 2022 році програма запустила власний YouTube-канал, який наразі налічує 650 тисяч підписників, — проєкт уміє працювати з новими платформами, не змінюючи підходу до висвітлення подій.

Ювілеї відзначають й інші українські телепроєкти. Зокрема, у жовтні 2025 року на ICTV2 вийшов 2000-й випуск «Ранку у великому місті», який увійшов до трійки найпопулярніших ранкових програм країни.