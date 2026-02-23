Apple запатентувала чохол для iPhone, який покращує супутниковий зв’язок

У 2024 році Apple подала патентну заявку під назвою «Електронний пристрій та корпус із можливостями супутникового зв’язку». Йдеться про знімний захисний чохол для iPhone і, ймовірно, iPad із вбудованою антенною системою для надійнішого з’єднання зі супутниками. Про це пише AppleInsider.

Чохол має розв’язати проблеми, які залишаються актуальними від часу запуску функції Emergency SOS via Satellite разом з iPhone 14 у 2022 році. Вбудована антена смартфона має невелику площу й обмежену потужність, тож користувач змушений вручну спрямовувати пристрій на супутник і утримувати цей напрямок, доки той рухається небосхилом. Один супутник на низькій навколоземній орбіті (НОО) перетинає небосхил приблизно за сім хвилин, а реальне вікно стабільного з’єднання ще вужче — його скорочують будівлі, дерева й рельєф місцевості.

Головним технічним елементом конструкції є фазована антенна решітка (ФАР), вбудована у відкидну кришку чохла. Відкрита кришка спрямовує решітку до неба, що забезпечує прийняття сигналу одразу від цілого супутникового угруповання. Крім того, антенні елементи розташовані поза зоною тримання пристрою — рука користувача не перекриває сигнал.

Чохол також містить схему формування променя, з’єднану з ФАР: вона керує напрямом і формою радіосигналу, підвищуючи стабільність з’єднання навіть за несприятливих умов приймання. Передавати бездротові дані можна через радіочастотний роз’єм або NFC. У деяких схемах для iPad передбачено з’єднання через Smart Connector — він також живитиме аксесуар.

Більша антена дає змогу передавати набагато більший обсяг даних, ніж забезпечує вбудоване рішення. Тому чохол розрахований не лише на екстрені повідомлення, а й на повноцінний доступ до інтернету через супутник. Водночас він залишається звичайним захисним чохлом — знімним і зручним у повсякденному використанні.

Утім, є й практичне обмеження. Вбудована функція спрацьовує автоматично за відсутності мобільного сигналу, тоді як чохол потребує від користувача усвідомленого вибору й уміння передбачити потребу в ньому. До того ж Apple щороку реєструє сотні патентних заявок, і більшість із них так і не стають реальними продуктами.