19 лютого 2026 року о 23:59 за північноамериканським східним часом сплив передбачений законом період очікування за актом Харта-Скотта-Родіно щодо поглинання Warner Bros. Discovery (WBD) вартістю 108,4 мільярда доларів, ініційованого Paramount Skydance Corporation. Американські антимонопольні регулятори не висунули заперечень проти угоди, відтак формальних законодавчих перешкод для її укладення у США більше немає. Про це повідомляє Reuters.

Попри успішне проходження антимонопольної перевірки, угоду ще не укладено. Paramount має подолати спротив керівництва WBD, яке нещодавно зобов’язало компанію подати «найкращу та фінальну пропозицію» впродовж семи днів. В офіційній заяві Paramount наголосила, що планує діяти невідкладно й запропонувати акціонерам найвигідніші умови на ринку.

Головним конкурентом Paramount у змаганні за WBD лишається Netflix із пропозицією на 82,7 мільярда доларів — але лише за частину активів медіахолдингу. Paramount натомість домагається повного злиття. Ситуацію ускладнює вже підписаний договір між WBD та Netflix — його розірвання коштуватиме компанії 2,8 мільярда доларів, яку Paramount пообіцяла сплатити в разі успіху.

Водночас компанія вживає заходів для підтримки довіри інвесторів. Paramount запровадила «комісію за очікування» — 0,25 долара на акцію за кожен квартал затримки після 2026 року. Раніше компанія отримала схвалення від німецького органу з перевірки іноземних інвестицій, що зміцнило її позиції на міжнародному рівні.

Доля угоди залежатиме передусім від результатів голосування акціонерів WBD, призначеного на березень 2026 року. Paramount сподівається переконати раду директорів у доцільності об’єднання всіх медіаактивів під єдиним управлінням.