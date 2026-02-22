UARU

UARU

У США знято регуляторні перешкоди для поглинання Warner Bros. Discovery компанією Paramount

Новини
Paramount та Warner Bros.
Фото: Getty Images

19 лютого 2026 року о 23:59 за північноамериканським східним часом сплив передбачений законом період очікування за актом Харта-Скотта-Родіно щодо поглинання Warner Bros. Discovery (WBD) вартістю 108,4 мільярда доларів, ініційованого Paramount Skydance Corporation. Американські антимонопольні регулятори не висунули заперечень проти угоди, відтак формальних законодавчих перешкод для її укладення у США більше немає. Про це повідомляє Reuters.

Попри успішне проходження антимонопольної перевірки, угоду ще не укладено. Paramount має подолати спротив керівництва WBD, яке нещодавно зобов’язало компанію подати «найкращу та фінальну пропозицію» впродовж семи днів. В офіційній заяві Paramount наголосила, що планує діяти невідкладно й запропонувати акціонерам найвигідніші умови на ринку.

- Реклама -

Головним конкурентом Paramount у змаганні за WBD лишається Netflix із пропозицією на 82,7 мільярда доларів — але лише за частину активів медіахолдингу. Paramount натомість домагається повного злиття. Ситуацію ускладнює вже підписаний договір між WBD та Netflix — його розірвання коштуватиме компанії 2,8 мільярда доларів, яку Paramount пообіцяла сплатити в разі успіху.

Водночас компанія вживає заходів для підтримки довіри інвесторів. Paramount запровадила «комісію за очікування» — 0,25 долара на акцію за кожен квартал затримки після 2026 року. Раніше компанія отримала схвалення від німецького органу з перевірки іноземних інвестицій, що зміцнило її позиції на міжнародному рівні.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Доля угоди залежатиме передусім від результатів голосування акціонерів WBD, призначеного на березень 2026 року. Paramount сподівається переконати раду директорів у доцільності об’єднання всіх медіаактивів під єдиним управлінням.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

На «Київстар ТБ» відбулась ексклюзивна прем’єра серіалу «Повернення»

На платформі «Київстар ТБ» вийшов серіал «Повернення» — про шлях українського військового до цивільного життя після фронту.
Новини

Росія виставила Google борг на 1,2 квінтильйона доларів — це у мільйон разів більше за світовий ВВП

Верховний суд Росії відмовив Google у перегляді боргу в 91,5 квінтильйона рублів — суми, що перевищує світовий ВВП у мільйон разів.
Новини

«Фрінет» реорганізується в АТ і поетапно передає обслуговування абонентів провайдеру Vega

Інтернет-оператор «Фрінет» реорганізується з ТОВ в АТ і поетапно передає абонентів провайдеру Vega в рамках об'єднання під єдиним брендом.
Новини

OpenAI працює над розумною колонкою з камерою та низкою інших ШІ-гаджетів

OpenAI розробляє розумну колонку з камерою за $200–300, яка зможе ідентифікувати людей і предмети. Реліз — не раніше 2027 року.
Новини

Перше відео на YouTube стало музейним експонатом

Британський музей Вікторії та Альберта додав до колекції перше відео на YouTube та цифрову реконструкцію інтерфейсу платформи 2006 року.
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати