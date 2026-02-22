Смартфони OnePlus Nord 5 + OnePlus Nord CE 5 – ідеальний баланс ціни та якості

Покупка смартфона OnePlus Nord 5 – той самий випадок, коли ви платите виключно за якість та функціонал, а не за бренд. Якщо ви не женетесь за гучним ім’ям, а натомість шукаєте недорогий, проте якісний пристрій, даний смартфон створений саме для вас.

Чому OnePlus?

OnePlus – китайська компанія, що виготовляє смартфони з 2013 року. Її вироби відрізняються високою якістю, функціоналом та великим різноманіттям. Серед них ви знайдете недорогі гаджети для будь-яких потреб.

Так, якщо вам подобається фотографувати, придбайте OnePlus 12 чи 13. Потужні камери даних моделей дають можливість робити професійні знімки.

Полюбляєте слухати музику – зверніть увагу на OnePlus Nord 3, 4 або OnePlus Nord CE 5 (https://y.ua/uk/smartfony/oneplus-nord-ce-5/c11258-f=1:678_1777:111012/). Вони дають чистий звук, завдяки чому ви маєте змогу насолоджуватися улюбленими хітами.

А якщо вам подобається грати в ігри, зверніть увагу на OnePlus Ace 3 Pro, Nord 3, 4. Також для цих цілей підійде смартфон OnePlus Nord 5 (https://y.ua/uk/smartfony/oneplus-nord-5/c11258-f=1:678_1777:110987/).

Всі смартфони OnePlus оснащені чутливим Amoled-дисплеєм, завдяки чому пристрій відчуває навіть найлегші доторки.

Зручний металічний чи пластиковий корпус міцний та приємний на дотик. Він надійно захищає пристрій від вологи та пилу.

Потужний процесор Snapdragon дає можливість відкривати одночасно кілька додатків та спокійно в них працювати, не боячись, що смартфон «зависне».

Зарядка SuperVooc поєднує в собі швидкість та безпеку. Зазвичай заведено вважати, що чим потужніша зарядка, тим швидше зношується батарея. Але новітня технологія SuperVooc здатна зарядити пристрій всього за 10 хвилин і при цьому не шкодить акумулятору.

А надійна система охолодження запобігає перегріванню смартфона, не дозволяючи йому нагріватися більш як на 40 градусів за Цельсієм.

Огляд OnePlus Nord CE 5 та OnePlus Nord 5. Що краще?

На перший погляд, смартфон OnePlus Nord 5 мало чим відрізняється від Nord CE 5. Обидві моделі мають міцний корпус, що захищає пристрій від пилу та води.

У обох – потужний процесор Snapdragon та чутливий Amoled-дисплей. Обидва мають просунуту систему охолодження та заряджаються за новітньою технологією SuperVooc.

Але між ними все ж є різниця.

Ванплас норд 5 – потужний напівфлагман з більш просунутою системою охолодження та камерою, що дозволяє робити професійні знімки. Якщо вам потрібний функціональний смартфон для ігор чи зйомки, віддайте перевагу даній моделі.

Ванплас норд се 5 – простіша модель. Він теж доволі потужний, але не настільки, як Nord 5. Щоправда, деякі користувачі відмічають, що він має кращі динаміки та видає якісніший звук.

В усьому іншому функціонал моделі Nord CE 5 трохи обмежений, порівняно з Nord 5. Коштує він також дещо дешевше. Цей смартфон підійде тим, хто шукає відносно недорогий пристрій з базовим функціоналом та середніми характеристиками.

Де купити смартфон OnePlus

Смартфони OnePlus можна купити по всій Україні – в Києві, Львові, Запоріжжі, Дніпрі, Вінниці та інших містах. Користуйтесь послугами надійних продавців, як, наприклад, онлайн-магазин електроніки «Цифра».

