Суддя Верховного суду Росії Сергій Самуйлов відмовив американській Google International LLC у перегляді касаційної скарги. Відтак рішення про стягнення 91,5 квінтильйона рублів (1,2 квінтильйона доларів) набрало чинності, пише The Moscow Times.

Щоб збагнути масштаб цієї суми, достатньо одного порівняння. За оцінками Світового банку, глобальний ВВП становить близько 100 трильйонів доларів. Сума позову перевищує цей показник у мільйон разів — виконати таке зобов’язання економічно неможливо.

- Реклама -

Початок справи припадає на 2020 рік, коли телеканали «Царьград» і РІА ФАН подали позови до Google LLC, Google Ireland та російського товариства з обмеженою відповідальністю «Гугл» з вимогою відновити заблоковані акаунти на YouTube. Суд задовольнив ці вимоги, однак компанія рішення не виконала. Відтак суд призначив прогресивний астрент — фінансові санкції за кожен день невиконання, що починалися зі 100 тисяч рублів і подвоювалися щотижня.

Саме механізм подвоєння й породив цю суму. Свого часу борг сягнув 1,81 дуодециліона рублів — числа з 39 нулями. Однак у жовтні 2023 року суд визнав Google банкрутом у Росії й зафіксував нарахування станом на дату банкрутства, обмеживши загальний борг 91,5 квінтильйона рублів. Це приблизно 1,2 квінтильйона доларів — щонайменше в мільйон разів більше за сукупний світовий валовий внутрішній продукт (ВВП).

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року Google припинив комерційну діяльність у країні, проте судовий процес тривав. Окрім основних позивачів, у справі третіми особами виступають державні телеканали — зокрема «Звезда», «Первый канал», Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія (ВГТРК) та низка інших мовників.

Навесні 2025 року Арбітражний суд Москви офіційно зафіксував остаточну суму боргу. Верховний суд підтримав цю позицію, відхиливши скаргу Google без передачі справи на повторний розгляд.

Правову природу цієї справи коментує Олександр Глущенко, експерт з цифрових технологій.

«Ця справа — унікальний прецедент у світовій юридичній практиці. Астрент як інструмент примусового виконання судових рішень створювався для місцевих компаній, що мають активи в юрисдикції суду. Застосувати його проти транснаціональної корпорації, яка пішла з ринку, — означає вийти за межі логіки цього механізму.

Борг наростав автоматично — 100 тисяч рублів на день із подвоєнням щотижня. Математика невблаганна: показникове зростання перетворює будь-яку початкову суму на астрономічну за лічені роки. Саме тому більшість правових систем передбачає для таких санкцій законодавчі обмеження або граничну суму нарахувань.

У Росії такого обмеження не існувало — і борг сягнув числа, що перевищує світовий ВВП у мільйон разів. Але йдеться вже не про стягнення. Ідеться про сигнал: будь-яка іноземна компанія, яка працювала на російському ринку, може опинитися в пастці нескінченного боргу. Інструмент правового тиску перетворився на інструмент залякування. Верховний суд, відхиливши скаргу, фактично підтвердив законність цього підходу.

- Реклама -

Але щоб зрозуміти справжню логіку Кремля, варто поглянути ширше. Росія фізично не може в односторонньому порядку відключити Google — надто глибоко його інфраструктура вкорінена в повсякденне життя країни. Gmail, Google Drive, Android, YouTube — на цих сервісах тримається величезна частина цифрового побуту росіян. Повне блокування спричинило б масовий суспільний резонанс і технічний хаос.

Тому Кремль обрав диверсифікований підхід. YouTube формально “замєдлєн” і відрізаний через національний DNS-реєстр — але не заблокований повністю. А з самою компанією грають в іншу гру: абсурдні штрафні санкції з астрономічними цифрами покликані не стягнути реальний борг, а сформувати потрібний наратив. Логіка проста: “це не ми виганяємо Google — це Google кинув Росію і відмовляється співпрацювати”. Заблоковані канали пропагандистів на YouTube стали зручним приводом для порушення справи, а судовий борг у квінтильйон доларів — інструментом публічного тиску та виправдання власної безпорадності перед глобальною платформою», — зазначає Глущенко.