На «Київстар ТБ» відбулась ексклюзивна прем’єра серіалу «Повернення»

Платформа кіно і телебачення «Київстар ТБ» провела ексклюзивну онлайн-прем’єру серіалу «Повернення» — драмеді про шлях українського військового до цивільного життя після фронту. Усі серії стали доступні на платформі на добу раніше за телевізійний ефір, повідомляє пресслужба «Київстар ТБ».
Головний герой серіалу — військовий Олександр Кречет у виконанні Євгена Григор’єва. Після поранення він хоче якнайшвидше повернутися на службу, проте кілька обставин змушують його затриматися в Києві. Зокрема, труднощі з проходженням військово-лікарської комісії (ВЛК) та обіцянка, дана загиблому побратимові Сергію Вербі (Олександр Рудинський), докорінно змінюють його плани.
Дотримуючи обіцянки, даної загиблому другові, Кречет береться допомогти синові Верби здійснити давню мрію. Саме це несподіване доручення стає початком нового етапу в його житті — вже не бійця, а людини, котра вчиться жити поруч з іншими. Відповідальність за дитину й почуття, яких він не чекав, стають для героя внутрішнім випробуванням — не менш важким, ніж бойові завдання.
Водночас з особистими змінами назріває зовнішній конфлікт — родина побратима потрапляє під загрозу небезпечного й впливового бізнес-ворога. Тоді Кречет діє єдиним способом, який знає досконало, — захищає тих, хто став йому близьким, ризикуючи власним життям.
«Повернення» — серіал про виклики, з якими стикаються ветерани після демобілізації, та про непростий шлях повернення до мирного життя. Проєкт поєднує драматичні сюжетні лінії з теплими людськими моментами, що робить його особливо актуальним сьогодні.