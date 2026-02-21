UARU

UARU

На «Київстар ТБ» відбулась ексклюзивна прем’єра серіалу «Повернення»

НовиниСтримінгові сервісиКіно
Серіал «Повернення» вийшов на «Київстар ТБ»

Платформа кіно і телебачення «Київстар ТБ» провела ексклюзивну онлайн-прем’єру серіалу «Повернення» — драмеді про шлях українського військового до цивільного життя після фронту. Усі серії стали доступні на платформі на добу раніше за телевізійний ефір, повідомляє пресслужба «Київстар ТБ».

Головний герой серіалу — військовий Олександр Кречет у виконанні Євгена Григор’єва. Після поранення він хоче якнайшвидше повернутися на службу, проте кілька обставин змушують його затриматися в Києві. Зокрема, труднощі з проходженням військово-лікарської комісії (ВЛК) та обіцянка, дана загиблому побратимові Сергію Вербі (Олександр Рудинський), докорінно змінюють його плани.

- Реклама -

Дотримуючи обіцянки, даної загиблому другові, Кречет береться допомогти синові Верби здійснити давню мрію. Саме це несподіване доручення стає початком нового етапу в його житті — вже не бійця, а людини, котра вчиться жити поруч з іншими. Відповідальність за дитину й почуття, яких він не чекав, стають для героя внутрішнім випробуванням — не менш важким, ніж бойові завдання.

Водночас з особистими змінами назріває зовнішній конфлікт — родина побратима потрапляє під загрозу небезпечного й впливового бізнес-ворога. Тоді Кречет діє єдиним способом, який знає досконало, — захищає тих, хто став йому близьким, ризикуючи власним життям.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

«Повернення» — серіал про виклики, з якими стикаються ветерани після демобілізації, та про непростий шлях повернення до мирного життя. Проєкт поєднує драматичні сюжетні лінії з теплими людськими моментами, що робить його особливо актуальним сьогодні.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Росія виставила Google борг на 1,2 квінтильйона доларів — це у мільйон разів більше за світовий ВВП

Верховний суд Росії відмовив Google у перегляді боргу в 91,5 квінтильйона рублів — суми, що перевищує світовий ВВП у мільйон разів.
Новини

«Фрінет» реорганізується в АТ і поетапно передає обслуговування абонентів провайдеру Vega

Інтернет-оператор «Фрінет» реорганізується з ТОВ в АТ і поетапно передає абонентів провайдеру Vega в рамках об'єднання під єдиним брендом.
Новини

OpenAI працює над розумною колонкою з камерою та низкою інших ШІ-гаджетів

OpenAI розробляє розумну колонку з камерою за $200–300, яка зможе ідентифікувати людей і предмети. Реліз — не раніше 2027 року.
Новини

Перше відео на YouTube стало музейним експонатом

Британський музей Вікторії та Альберта додав до колекції перше відео на YouTube та цифрову реконструкцію інтерфейсу платформи 2006 року.
Новини

SpaceX запустила ще 29 супутників Starlink і вдруге приземлила ракету Falcon 9 на Багамах

SpaceX вивела на орбіту 29 супутників Starlink. Перший ступінь ракети Falcon 9 вдруге приземлився у водах Багамських островів.
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати