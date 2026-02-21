«Фрінет» реорганізується в АТ і поетапно передає обслуговування абонентів провайдеру Vega

Інтернет-провайдер «Фрінет» (ТМ O3), що є частиною групи «ВФ Україна» (торгова марка «Vodafone Україна»), проходить реорганізацію з товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) у форму акціонерного товариства (АТ). 29 січня 2026 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зареєструвала випуск акцій у межах цього перетворення. Відомостей про обсяг емісії комісія поки не оприлюднила.

За даними аналітичного ресурсу YouControl, наприкінці вересня 2025 року статутний капітал «Фрінет» становив 161,875 млн грн, а власний — 262,816 млн грн. Фінансові результати за три квартали 2025 року погіршилися порівняно з тим самим періодом минулого року: виручка скоротилася на 5,2% — до 223,23 млн грн, а чистий збиток сягнув 0,76 млн грн. При цьому за дев’ять місяців 2024 року компанія отримала 25,43 млн грн чистого прибутку.

- Реклама -

Водночас із реорганізацією «Фрінет» поетапно передає обслуговування абонентів іншій структурі групи Vodafone — ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» (ТМ Vega). З 1 грудня 2025 року Vega перебрала на себе надання послуг київським абонентам, підключеним за технологією GPON. З 1 лютого 2026 року до Vega перейшло також обслуговування клієнтів у Львівській та Івано-Франківській областях, а з 1 березня очікується перехід у Дніпропетровській та Криворізькій філіях. Таким чином «Vodafone Україна» просувається до об’єднання обох провайдерів під єдиним брендом, яке планує завершити до кінця 2026 року.

Експерт з цифрових технологій Олександр Глущенко вважає реорганізацію «Фрінет» і влиття в активи Vodafone — закономірним кроком у консолідації ринку фіксованого інтернету.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

«Після покупки компанією Vodafone, O3 існував як бренд-примара. Ринок розумів, що логічний крок — трансформація в структуру групи. Тривалий час компанія перебувала у “підвішеному” стані: де-юре “Фрінет” залишався окремим гравцем, але де-факто втратив самостійність. Поки тривали юридичні узгодження, активність бренду на ринку помітно знизилася, а процеси модернізації сповільнилися. Як наслідок — конкуренти скористалися моментом і почали агресивно забирати абонбазу, що чітко відобразилося у фінансовій звітності: падіння виручки та збитковість є прямим результатом цього затяжного транзитного статусу.

Передача абонентів саме до Vega виглядає логічною з погляду репутації. На сьогодні Vega — це сильний бренд, який у свідомості споживача міцно асоціюється з “інтернетом без світла” завдяки активній розбудові енергонезалежної мережі GPON. Проте в цій стратегії залишається певна дилема: не зовсім зрозуміло, навіщо “ВФ Україна” продовжує паралельно розвивати два окремі бренди — Vega та “Vodafone Інтернет”.

Таке розпорошення ресурсів на два різні неймінги в межах одного фіксованого бізнесу створює внутрішню конкуренцію та плутанину для клієнта. Здавалося б, консолідація під єдиним прапором материнської компанії була б ефективнішою, але поки що група обирає шлях збереження Vega як спеціалізованого оператора, намагаючись водночас просувати власну лінійку конвергентних послуг під брендом мобільного оператора».

Нагадаємо, що «Vodafone Україна» придбала 90,6% у статутному капіталі «Фрінет» у 2023 році за 746 млн грн, а згодом довела частку до 100%. Провайдер працює на ринку з 2008 року й будує мережі за технологією FTTx із використанням 10- та 40-гігабітних оптоволоконних магістралей — це забезпечує абонентам швидкість доступу до інтернету до 1 Гбіт/с. Нині компанія має понад 150 тис. абонентів у Києві та десяти областях України, зокрема Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Рівненській, Хмельницькій й Чернігівській.