«Фрінет» реорганізується в АТ і поетапно передає обслуговування абонентів провайдеру Vega

Інтернет-провайдер «Фрінет» (ТМ O3), що є частиною групи «ВФ Україна» (торгова марка «Vodafone Україна»), проходить реорганізацію з товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) у форму акціонерного товариства (АТ). 29 січня 2026 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зареєструвала випуск акцій у межах цього перетворення. Відомостей про обсяг емісії комісія поки не оприлюднила.
За даними аналітичного ресурсу YouControl, наприкінці вересня 2025 року статутний капітал «Фрінет» становив 161,875 млн грн, а власний — 262,816 млн грн. Фінансові результати за три квартали 2025 року погіршилися порівняно з тим самим періодом минулого року: виручка скоротилася на 5,2% — до 223,23 млн грн, а чистий збиток сягнув 0,76 млн грн. При цьому за дев’ять місяців 2024 року компанія отримала 25,43 млн грн чистого прибутку.
Водночас із реорганізацією «Фрінет» поетапно передає обслуговування абонентів іншій структурі групи Vodafone — ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» (ТМ Vega). З 1 грудня 2025 року Vega перебрала на себе надання послуг київським абонентам, підключеним за технологією GPON. З 1 лютого 2026 року до Vega перейшло також обслуговування клієнтів у Львівській та Івано-Франківській областях, а з 1 березня очікується перехід у Дніпропетровській та Криворізькій філіях. Таким чином «Vodafone Україна» просувається до об’єднання обох провайдерів під єдиним брендом, яке планує завершити до кінця 2026 року.
Експерт з цифрових технологій Олександр Глущенко вважає реорганізацію «Фрінет» і влиття в активи Vodafone — закономірним кроком у консолідації ринку фіксованого інтернету.
«Після покупки компанією Vodafone, O3 існував як бренд-примара. Ринок розумів, що логічний крок — трансформація в структуру групи. Тривалий час компанія перебувала у “підвішеному” стані: де-юре “Фрінет” залишався окремим гравцем, але де-факто втратив самостійність. Поки тривали юридичні узгодження, активність бренду на ринку помітно знизилася, а процеси модернізації сповільнилися. Як наслідок — конкуренти скористалися моментом і почали агресивно забирати абонбазу, що чітко відобразилося у фінансовій звітності: падіння виручки та збитковість є прямим результатом цього затяжного транзитного статусу.
Передача абонентів саме до Vega виглядає логічною з погляду репутації. На сьогодні Vega — це сильний бренд, який у свідомості споживача міцно асоціюється з “інтернетом без світла” завдяки активній розбудові енергонезалежної мережі GPON. Проте в цій стратегії залишається певна дилема: не зовсім зрозуміло, навіщо “ВФ Україна” продовжує паралельно розвивати два окремі бренди — Vega та “Vodafone Інтернет”.
Таке розпорошення ресурсів на два різні неймінги в межах одного фіксованого бізнесу створює внутрішню конкуренцію та плутанину для клієнта. Здавалося б, консолідація під єдиним прапором материнської компанії була б ефективнішою, але поки що група обирає шлях збереження Vega як спеціалізованого оператора, намагаючись водночас просувати власну лінійку конвергентних послуг під брендом мобільного оператора».
Нагадаємо, що «Vodafone Україна» придбала 90,6% у статутному капіталі «Фрінет» у 2023 році за 746 млн грн, а згодом довела частку до 100%. Провайдер працює на ринку з 2008 року й будує мережі за технологією FTTx із використанням 10- та 40-гігабітних оптоволоконних магістралей — це забезпечує абонентам швидкість доступу до інтернету до 1 Гбіт/с. Нині компанія має понад 150 тис. абонентів у Києві та десяти областях України, зокрема Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Рівненській, Хмельницькій й Чернігівській.