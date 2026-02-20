UARU

Водій автобуса намагався незаконно провезти в Україну 17 терміналів Starlink

Незадекларовані термінали Starlink

19 лютого на пункті пропуску «Шегині – Медика» митники виявили незадекларовані термінали Starlink. Водій міжнародного автобуса вказав у декларації лише частину обладнання. Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби України.

До контрольно-пропускного пункту на польсько-українському кордоні повертався рейсовий автобус «Бонн – Харків». За кермом сидів 39-річний житель Київської області, який під час митного оформлення повідомив про шість комплектів Starlink Mini KIT — портативних терміналів для доступу до низькоорбітальної супутникової мережі компанії SpaceX.

Однак під час рентгенографічного сканування багажного відділення інспектори помітили аномалію, що не відповідала задекларованому вмісту. Додатковий огляд підтвердив підозри: у транспортному засобі виявили 23 комплекти Starlink Mini KIT — на 17 більше, ніж зазначив водій.

На запитання митників він пояснив, що все обладнання призначалося для особистого використання, проте «забув» вказати фактичну кількість товару в декларації. Ці пояснення не звільнили його від відповідальності: за порушення митних правил інспектори склали протокол.

Дії водія кваліфіковано за частиною 2 статті 471 Митного кодексу України — за переміщення товарів через митний кордон із приховуванням від митного контролю.

Той самий пункт пропуску «Шегині – Медика» фігурував і в іншому випадку: раніше тут затримали мікроавтобус Mercedes із Польщі, у якому знайшли 18 незадекларованих смартфонів Apple загальною вартістю 1,5 мільйона гривень.

