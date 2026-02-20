UARU

У Норвегії запустили першу загальнонаціональну автономну мережу 5G

НовиниТелеком
Вежа мобільного зв'язку у Норвегії, що належить компанії Telia
Фото: Telia Company

Норвезький підрозділ компанії Telia став першим оператором у країні, який запустив загальнонаціональну комерційну мережу п’ятого покоління — 5G Standalone (5G SA). Послугу виведено на ринок під брендом Advanced 5G.

Передумовою для цього стало завершення розбудови мережі 5G у 2024 році. Відтоді Telia готувалася до переходу на автономну архітектуру 5G SA, в якій мережа радіодоступу з’єднується з ядром 5G напряму, не використовуючи інфраструктуру 4G. Завдяки цьому стають доступними функції, яких немає в неавтономному режимі (5G NSA): сегментація мережі (network slicing) і наднизькі затримки сигналу.

Так, затримка в мережі 5G SA знижується до менш ніж 10 мілісекунд проти 15–18 мілісекунд у режимі 5G NSA. До мережі також можна під’єднати значно більше пристроїв одночасно. За словами Telia, ці можливості особливо важливі для екстрених служб, охорони здоров’я та промислових процесів із дистанційним керуванням.

Перед комерційним запуском оператор провів пілотні проєкти з кількома партнерами: суспільним мовником NRK, збройними силами Норвегії та будівельною компанією Veidekke. Це дало змогу перевірити можливості технології в реальних умовах, а не лише в лабораторії.

За даними GSA (Global mobile Suppliers Association), комерційні послуги 5G SA запустили лише близько 10% мобільних операторів світу. Отже, Норвегія опинилася серед лідерів глобального технологічного переходу, а Telia утвердилася в ролі першопрохідця на внутрішньому ринку.

Якість мережі підтвердила й незалежна оцінка: компанія Rohde & Schwarz вдруге поспіль визнала мережу Telia найкращою мобільною мережею Норвегії. За підсумками четвертого кварталу 2025 року оператор обслуговував понад 1,8 мільйона постоплатних абонентів у приватному та корпоративному сегментах.

Варто нагадати, що Vodafone ще у липні 2023 року першим у Великій Британії запустив комерційну автономну мережу 5G.

Редакція Mediasat
