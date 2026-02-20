SpaceX запустила ще 29 супутників Starlink і вдруге приземлила ракету Falcon 9 на Багамах

20 лютого 2026 року ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX вивела на низьку навколоземну орбіту чергову партію з 29 супутників мережі Starlink. Водночас перший ступінь ракети приземлився у територіальних водах Багамських островів — лише вдруге в історії компанії. Про це повідомляє Space.com.

Старт відбувся з космодрому у штаті Флорида о 03:41 за київським часом. Менш ніж за дев’ять хвилин після підйому перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю й здійснив посадку на безпілотну платформу поблизу архіпелагу Ексума у Багамських островах.

Здебільшого місії Falcon 9 із Флориди завершуються посадкою значно далі на північ — у відкритих водах Атлантичного океану. Посадка на Багамах стала можливою завдяки окремій угоді між SpaceX і багамською стороною.

Уперше Falcon 9 приземлився на Багамах у лютому 2025 року — також під час виведення супутників Starlink. Тоді SpaceX пояснила практичну цінність угоди: «Наша нова співпраця з Багамськими островами щодо посадки дозволить запускати Falcon 9 на нові орбітальні траєкторії». Можливість обирати різні траєкторії розширює оперативну гнучкість компанії.

Після цього запуску угруповання Starlink налічує вже майже 9 700 апаратів на орбіті — найбільше в історії космонавтики. SpaceX продовжує його нарощувати задля розширення глобального покриття супутниковим інтернетом.

Зростання угруповання супроводжується збільшенням абонентської бази. Нещодавно кількість активних користувачів Starlink перевищила 10 млн осіб у 160 країнах і регіонах світу.