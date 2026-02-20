UARU

UARU

Перше відео на YouTube стало музейним експонатом

Новини
Реконструкція першого дизайну YouTube
Фото: © Victoria and Albert Museum, London

Британський музей Вікторії та Альберта (V&A) поповнив колекцію першим відео з YouTube й цифровою реконструкцією вигляду платформи станом на 8 грудня 2006 року. Про це повідомляє Euronews.

Робота тривала 18 місяців — куратори й фахівці з цифрового збереження V&A разом із командою YouTube відтворювали дизайн сайту тих часів. Відвідувачі зможуть побачити, яким був інтерфейс платформи в перші роки її існування.

- Реклама -

До зібрання ввійшло 19-секундне відео «Me at the zoo», оприлюднене 23 квітня 2005 року. У ньому 25-річний співзасновник YouTube Джавед Карім розповідає про слонів. Знятий на цифрову камеру з невисокою роздільною здатністю, цей ролик поклав початок епосі користувацького відеоконтенту в мережі. Відео й досі доступне на платформі — відтоді його переглянули майже 380 мільйонів разів, а понад 18 мільйонів глядачів відзначили його вподобайкою.

Старша кураторка з дизайну та цифрових технологій V&A Коріна Гарднер назвала цей проєкт «важливим моментом в історії інтернету та цифрового дизайну». На її думку, він відкриває перед музеєм нові можливості досліджувати й показувати, як інтернет змінив світ — від зародження перших платформ для обміну відео до сучасної медіаекономіки й культури авторів контенту.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

SpaceX запустила ще 29 супутників Starlink і вдруге приземлила ракету Falcon 9 на Багамах

SpaceX вивела на орбіту 29 супутників Starlink. Перший ступінь ракети Falcon 9 вдруге приземлився у водах Багамських островів.
Новини

Apple показуватиме «Формулу-1» у кінотеатрах IMAX

Apple та IMAX транслюватимуть наживо п'ять етапів «Формули-1» сезону 2026 у форматі IMAX у вибраних кінотеатрах на території США.
Новини

Китайські вчені встановили світовий рекорд швидкості 6G — 400 Гбіт/с

Китайські вчені вперше об'єднали оптоволокно й бездротовий зв'язок в одній системі та встановили світовий рекорд швидкості 6G.
Новини

Водій автобуса намагався незаконно провезти в Україну 17 терміналів Starlink

На кордоні з Польщею українські митники виявили у водія міжнародного автобуса 17 незадекларованих терміналів Starlink Mini KIT.
Новини

У Норвегії запустили першу загальнонаціональну автономну мережу 5G

Норвезький підрозділ компанії Telia став першим оператором у країні, який запустив загальнонаціональну комерційну мережу 5G Standalone (5G SA).
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати