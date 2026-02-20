Перше відео на YouTube стало музейним експонатом

Британський музей Вікторії та Альберта (V&A) поповнив колекцію першим відео з YouTube й цифровою реконструкцією вигляду платформи станом на 8 грудня 2006 року. Про це повідомляє Euronews.

Робота тривала 18 місяців — куратори й фахівці з цифрового збереження V&A разом із командою YouTube відтворювали дизайн сайту тих часів. Відвідувачі зможуть побачити, яким був інтерфейс платформи в перші роки її існування.

До зібрання ввійшло 19-секундне відео «Me at the zoo», оприлюднене 23 квітня 2005 року. У ньому 25-річний співзасновник YouTube Джавед Карім розповідає про слонів. Знятий на цифрову камеру з невисокою роздільною здатністю, цей ролик поклав початок епосі користувацького відеоконтенту в мережі. Відео й досі доступне на платформі — відтоді його переглянули майже 380 мільйонів разів, а понад 18 мільйонів глядачів відзначили його вподобайкою.

Старша кураторка з дизайну та цифрових технологій V&A Коріна Гарднер назвала цей проєкт «важливим моментом в історії інтернету та цифрового дизайну». На її думку, він відкриває перед музеєм нові можливості досліджувати й показувати, як інтернет змінив світ — від зародження перших платформ для обміну відео до сучасної медіаекономіки й культури авторів контенту.