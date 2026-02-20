UARU

OpenAI працює над розумною колонкою з камерою та низкою інших ШІ-гаджетів

OpenAI
Фото: Dado Ruvic / Reuters

OpenAI розробляє лінійку споживчих пристроїв із вбудованим штучним інтелектом (ШІ). Першим апаратним продуктом компанії має стати розумна колонка з камерою вартістю $200–300. За даними видання The Information, вона зможе ідентифікувати предмети на найближчому столі, людей поблизу та розмови у приміщенні.

Колонка матиме систему розпізнавання облич — зокрема для оплати покупок. Над її створенням працює стартап io під керівництвом промислового дизайнера Джоні Айва: OpenAI придбала цю компанію у травні 2025 року за майже $6,5 млрд. Після угоди команда Айва зосередилася на розробці апаратної екосистеми з глибокою інтеграцією ШІ.

Перший пристрій не буде носимим і надійде в продаж не раніше березня 2027 року. Водночас OpenAI, за даними The Information, працює й над іншими гаджетами — зокрема, можливо, над розумними окулярами та розумною лампою. Прототипи цих пристроїв уже існують, проте чи дійде справа до серійного виробництва — поки що невідомо. Розумні окуляри, наприклад, можуть не вийти на ринок до 2028 року. The Information зазначає, що апаратні плани OpenAI загалом перебувають на ранній стадії.

OpenAI — не єдина технологічна компанія, що рухається в цьому напрямі. Apple, колишній роботодавець Айва, за чутками, розробляє розумні окуляри, кулон із камерою й функціями ШІ, а також навушники AirPods із вбудованими камерами. Повідомляють і про те, що Apple може працювати над власною розумною лампою. Отже, сегмент ШІ-пристроїв для щоденного вжитку стає однією з головних арен змагань між провідними технологічними компаніями.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
