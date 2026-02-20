Китайські вчені встановили світовий рекорд швидкості 6G — 400 Гбіт/с

Науковці Пекінського університету разом із колегами створили першу у світі гібридну систему, що об’єднує оптоволоконну й бездротову передачу даних у єдиній архітектурі. Результати своєї роботи команда дослідників опублікувала в науковому журналі Nature.

Нова розробка забезпечує рекордну серед відомих на сьогодні систем швидкість: 512 Гбіт/с кабелем та 400 Гбіт/с бездротовим каналом — на одному сигнальному потоці. Щоб подолати так звану «смугову прірву» між оптоволоконними й бездротовими мережами, дослідники з Пекінського університету, Пенчінської лабораторії, Шанхайського університету науки й технологій та Національного інноваційного центру інформаційної фотоелектроніки сформулювали концепцію «оптоволоконно-бездротової інтегрованої комунікації». На її основі команда розробила надширокосмугові інтегровані фотонні пристрої, що працюють на частотах понад 250 ГГц — у терагерцовому діапазоні. Саме ці пристрої стали ключовим елементом рекордної системи.

Ван Сінцзюнь, заступник декана факультету електроніки Пекінського університету й відповідальний автор дослідження, наголошує, що нова система підтримує дворежимну передачу — одночасно оптоволоконним кабелем і бездротовим каналом, що суттєво підвищує її завадостійкість. Під час тестування команда змоделювала сценарій масового під’єднання користувачів у мережі 6G: система забезпечила 86 каналів одночасної трансляції відео у форматі 8K у реальному часі. Пропускна здатність перевищила показники чинного стандарту 5G більш як удесятеро.

Рецензенти журналу Nature, своєю чергою, зазначили, що ця робота зробила вагомий внесок у розвиток систем, які поєднують оптичні й терагерцові засоби зв’язку. Серед найперспективніших напрямів застосування — базові станції 6G та бездротові центри обробки даних, де висока пропускна здатність і мінімальні затримки є визначальними.

Китайські дослідники одночасно ведуть роботу в кількох напрямах розвитку 6G. Раніше ми повідомляли про розробку «всечастотного» чипа 6G, здатного працювати в діапазоні від 0,5 до 115 ГГц і забезпечувати швидкість понад 100 Гбіт/с — достатню, щоб завантажити 50-гігабайтний фільм у форматі 8K за лічені секунди.