Apple показуватиме «Формулу-1» у кінотеатрах IMAX

Apple й IMAX Corporation уклали партнерську угоду про трансляцію наживо п’яти етапів чемпіонату «Формули-1» сезону 2026 року у вибраних кінотеатрах США. Про це йдеться в офіційному пресрелізі на сайті IMAX.

До програми увійшли Гран-прі Маямі (3 травня), Монако (7 червня), Великої Британії (5 липня), Італії (6 вересня) та США (25 жовтня). Перегони показуватимуть у форматі IMAX — технології великоформатного кінопоказу, що дає глядачеві відчуття повного занурення.

- Реклама -

Ця угода є продовженням стратегії Apple у сфері «Формули-1». Минулої осені компанія придбала п’ятирічні права на трансляцію чемпіонату в США. Перед стартом нового сезону Apple TV відкрив окремий канал, присвячений автоперегонам. Також компанія випустила художній фільм про «Формулу-1», що зібрав понад $630 млн у світовому прокаті.

Чи стане показ перегонів у форматі IMAX щорічною практикою — поки що невідомо. Проте вже цього сезону глядачі зможуть спостерігати за перегонами на великих екранах кінотеатрів.