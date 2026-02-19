У Казахстані можуть заборонити смартфони в школах навіть на перервах

У Казахстані розглядають можливість заборонити школярам користуватися смартфонами не лише на уроках, а й під час перерв. Таку поправку внесено до законопроєкту про статус педагога та освіту, який планують розглянути в Мажилісі, повідомляє Tengri Education.

Нині законодавча заборона на смартфони у школах поширюється лише на навчальний час — її запровадили на початку 2024 року. На перервах учні можуть вільно користуватися гаджетами, а якщо телефон потрібен для навчання — вчитель має право дозволити скористатися ним на уроці. Додаткові правила кожна школа раніше визначала самостійно.

Новий законопроєкт пропонує переглянути цей підхід. Зокрема, норму шкільної автономії у цьому питанні планують скасувати, а право встановлювати єдині правила використання мобільних пристроїв — передати уповноваженому органу у сфері освіти. Ним може стати Міністерство просвіти або територіальні управління освіти.

Автори поправки обґрунтовують її так: заборона під час перерв зменшить ризики кібербулінгу та убезпечить від деструктивного контенту, зміцнить дисципліну й безпеку в школах, а учні більше спілкуватимуться наживо й краще соціалізуватимуться. Усе це, на думку ініціаторів, сприятиме здоровому освітньому середовищу.

Втім, рішення ще не ухвалено. Законопроєкт лише чекає на розгляд у парламенті, тож конкретний механізм запровадження нових норм досі не визначений.

На відміну від Казахстану, Україна не планує законодавчо регулювати це питання. Міністр освіти й науки Оксен Лісовий нещодавно заявив, що МОН не має наміру законодавчо забороняти смартфони в українських школах.