TCL впритул наблизилась до Samsung на світовому ринку телевізорів

Китайський виробник TCL за підсумками 2025 року скоротив відставання від Samsung до найменшого за всю історію — різниця між двома компаніями на ринку телевізорів становить лише один відсотковий пункт. Про це свідчать дані аналітичної компанії Counterpoint Research.

Counterpoint Research зазначає у звіті, що торік Samsung утримала лідерство з часткою 17% світового ринку телевізорів, натомість TCL піднялася до 16%. Для порівняння: у 2024 році TCL мала лише 13%, а Samsung — 18%. За рік китайський виробник наростив поставки на 20%, тоді як більшість конкурентів зафіксували спад. Варто додати, що в грудні 2025 року TCL уже випередила Samsung у місячному вимірі — 16% поставок проти 13% у корейської корпорації.

- Реклама -

Зростання TCL аналітики пояснюють кількома чинниками. Компанія активно розширює присутність на ринках поза Китаєм і послідовно розвиває модельний ряд — від бюджетних пристроїв до преміальних телевізорів із технологією Mini LED. Навіть уповільнення китайського ринку не перешкодило TCL суттєво наростити загальні поставки.

TCL зміцнює позиції також через партнерство з іншими гравцями галузі. Зокрема, TCL отримає 51% у спільному підприємстві з Sony, яке об’єднає виробництво та збут телевізорів Bravia, що додатково посилює її конкурентоспроможність. На світових ринках TCL переважно використовує платформу Google TV — хоча окремі моделі виходять із Roku або призначені для Amazon.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Водночас перспективи самої платформи Google TV виглядають неоднозначно. За прогнозами аналітичної компанії Omdia, у світі — без урахування Північної Америки та Китаю — Google TV нині лідирує з часткою 40%, проте впродовж наступних двох років вона скорочуватиметься через зростання платформ-конкурентів Vidaa, Titan і TiVo. Втім, навіть до 2029 року Google TV, за очікуваннями, утримає понад 35% цього ринку. У Північній Америці картина складніша: там частка Google TV нині становить лише 10–13%, а після придбання Vizio компанією Walmart платформа CastOS може очолити ринок регіону.

Серед інших виробників Hisense утримала третє місце, однак зіткнулася зі спадом поставок на 13% через залежність від китайського ринку. LG, навпаки, показала зростання: поставки збільшилися на 7%, а частка ринку — з 8% до 9%. Samsung своєю чергою поступово переорієнтовується на дорожчі OLED-моделі, залишаючи нижній і середній сегмент РК-телевізорів китайським брендам.