TCL впритул наблизилась до Samsung на світовому ринку телевізорів

Новини
TCL 115QM89

Китайський виробник TCL за підсумками 2025 року скоротив відставання від Samsung до найменшого за всю історію — різниця між двома компаніями на ринку телевізорів становить лише один відсотковий пункт. Про це свідчать дані аналітичної компанії Counterpoint Research.

Counterpoint Research зазначає у звіті, що торік Samsung утримала лідерство з часткою 17% світового ринку телевізорів, натомість TCL піднялася до 16%. Для порівняння: у 2024 році TCL мала лише 13%, а Samsung — 18%. За рік китайський виробник наростив поставки на 20%, тоді як більшість конкурентів зафіксували спад. Варто додати, що в грудні 2025 року TCL уже випередила Samsung у місячному вимірі — 16% поставок проти 13% у корейської корпорації.

Monthly TV Shipments Share By Brand In December 2025 TCL First Samsung Second
Samsung Versus TCL Monthly TV Shipments Globally

Зростання TCL аналітики пояснюють кількома чинниками. Компанія активно розширює присутність на ринках поза Китаєм і послідовно розвиває модельний ряд — від бюджетних пристроїв до преміальних телевізорів із технологією Mini LED. Навіть уповільнення китайського ринку не перешкодило TCL суттєво наростити загальні поставки.

TCL зміцнює позиції також через партнерство з іншими гравцями галузі. Зокрема, TCL отримає 51% у спільному підприємстві з Sony, яке об’єднає виробництво та збут телевізорів Bravia, що додатково посилює її конкурентоспроможність. На світових ринках TCL переважно використовує платформу Google TV — хоча окремі моделі виходять із Roku або призначені для Amazon.

Водночас перспективи самої платформи Google TV виглядають неоднозначно. За прогнозами аналітичної компанії Omdia, у світі — без урахування Північної Америки та Китаю — Google TV нині лідирує з часткою 40%, проте впродовж наступних двох років вона скорочуватиметься через зростання платформ-конкурентів Vidaa, Titan і TiVo. Втім, навіть до 2029 року Google TV, за очікуваннями, утримає понад 35% цього ринку. У Північній Америці картина складніша: там частка Google TV нині становить лише 10–13%, а після придбання Vizio компанією Walmart платформа CastOS може очолити ринок регіону.

North America - TV OS Unit Market Share
Not North America Not China TV OS Unit Market Share

Серед інших виробників Hisense утримала третє місце, однак зіткнулася зі спадом поставок на 13% через залежність від китайського ринку. LG, навпаки, показала зростання: поставки збільшилися на 7%, а частка ринку — з 8% до 9%. Samsung своєю чергою поступово переорієнтовується на дорожчі OLED-моделі, залишаючи нижній і середній сегмент РК-телевізорів китайським брендам.

