Starlink запровадив цілодобову телефонну підтримку — поки що в чотирьох країнах

НовиниСупутниковий зв'язок
Starlink
Фото: Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images

SpaceX розширила підтримку абонентів супутникової системи Starlink: телефонна лінія тепер працює цілодобово. Водночас доступ до неї отримали користувачі в Австралії та Новій Зеландії, повідомляє PCMag.

До цього гаряча лінія працювала лише в робочі дні — з понеділка до п’ятниці, з 6:00 до 18:00. Протягом тривалого часу єдиним способом розв’язати технічні проблеми було подання заявки через мобільний застосунок або вебсайт. Лише 2024 року SpaceX тихо запровадила телефонну підтримку для клієнтів зі США та Канади.

Про нововведення компанія сповіщає абонентів в індивідуальних листах. В одному з них ідеться: Starlink відповідає на поширені технічні запитання через власний довідковий центр, проте якщо знайти потрібну інформацію не вдається або проблема лишається невирішеною, цілодобова підтримка доступна для всіх активних клієнтів.

Розширення сервісу на нові країни засвідчує, що SpaceX розвиває не лише мережеву інфраструктуру, а й супровідні послуги для абонентів у різних куточках світу.

