Reuters: Starlink розробляє власний супутниковий смартфон

SpaceX має намір розвивати бізнес Starlink одразу в кількох напрямах: випустити власний смартфон із прямим доступом до супутникової мережі, розширити послугу прямого підключення телефонів до супутникового інтернету, а також запустити сервіс моніторингу космічного простору. Про це повідомляє Reuters з посиланням на три джерела, обізнані з планами компанії.

За словами інсайдерів, смартфон працюватиме безпосередньо через супутникове угруповання Starlink — без потреби звертатися до жодного мобільного оператора для доступу до інтернету. Деталей щодо дизайну та термінів виходу на ринок поки немає. Утім, новий пристрій є окремим напрямом і не пов’язаний із чинним партнерством Starlink і T-Mobile, в межах якого супутниковий інтернет надходить безпосередньо на телефони клієнтів цього оператора.

Ілон Маск не спростував таких задумів. Відповідаючи в соцмережі X на публікацію про можливий смартфон Starlink, він зауважив, що це «не виключено у якийсь момент». Маск також додав, що йдеться про принципово інший пристрій порівняно з нинішніми смартфонами — оптимізованого виключно для роботи нейронних мереж із максимальною продуктивністю на ват.

Starlink є головним джерелом доходів SpaceX. У 2025 році компанія отримала близько 8 млрд доларів прибутку за виручки від 15 до 16 млрд доларів, і саме Starlink забезпечив від 50 до 80% цих надходжень. Найзначнішою угодою SpaceX у сфері зв’язку стала купівля частотного спектра в EchoStar за 19,6 млрд доларів у 2025 році.

Проте аналітики налаштовані стримано. Президент Summit Ridge Group Арман Мюзі вважає, що SpaceX постане перед серйозними труднощами: якщо компанія почне випускати власний телефон і конкурувати з мобільними операторами (МНО), інші МНО просто відмовляться від нього. Він порівняв цю ситуацію зі спробою автовиробника продавати шини конкурентам. Своєю чергою, сама SpaceX наразі позиціює Starlink як доповнення до наявних мереж, а не як їхній замінник.

Starlink залишається найбільшим у світі супутниковим оператором — понад 10 млн абонентів широкосмугового інтернету. Власний смартфон суттєво розширив би продуктовий портфель компанії й відкрив їй доступ до нових ринків.