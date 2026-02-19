UARU

США створюють портал для доступу до контенту, заблокованого в інших країнах

Новини
Портал freedom.gov

Державний департамент (Держдеп) США працює над онлайн-платформою, яка відкриє мешканцям Європи та інших регіонів доступ до матеріалів, обмежених або цілковито заблокованих їхніми урядами. Вашингтон подає ініціативу як крок у боротьбі з цензурою — попри те, що серед потенційно доступних матеріалів можуть бути ті, які в різних країнах відносять до висловлювань, що розпалюють ненависть, чи терористичної пропаганди.

Як повідомляє Reuters, платформу планують розмістити за адресою freedom.gov. За даними федерального реєстру get.gov, цей домен зареєстрували 12 січня 2026 року, однак станом на 18 лютого сайт залишався порожнім. З-поміж технічних рішень — вбудована функція VPN (віртуальна приватна мережа), що маскує трафік і забезпечує користувачам анонімність під час роботи з платформою.

Проєкт веде заступниця керівника Держдепу Сара Роджерс. Презентацію первісно планували на нещодавню Мюнхенську конференцію з безпеки, проте запуск з нез’ясованих причин відклали. У відомстві пояснили Reuters, що США не мають окремої програми обходу цензури, створеної спеціально для Європи, однак додали: «цифрова свобода є пріоритетом для Держдепартаменту й охоплює поширення технологій забезпечення конфіденційності та обходу цензури».

Ця ініціатива — частина ширшої дискусії між США та Європою щодо регулювання інтернету. Американські урядовці регулярно стверджують, що європейська медіаполітика «пригнічує правих політиків» — передусім у Румунії, Німеччині та Франції. Своєю чергою, у Білому домі вважають Закон Європейського Союзу (ЄС) про цифрові послуги й британський Закон про безпеку в інтернеті інструментами обмеження свободи слова.

Редакція Mediasat
