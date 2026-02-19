SpaceX відкриє безплатний доступ до Stargaze навесні, вимагаючи натомість дані від операторів

SpaceX оголосила про відкриття доступу до власної системи моніторингу космічної ситуації (Space Situational Awareness, SSA) — Stargaze. Навесні 2026 року платформа стане безплатно доступна для всіх операторів супутників, однак за умови передачі даних про власні апарати. Про це повідомляє SpaceNews.

В основі Stargaze — зоряні датчики майже 10 000 супутників угруповання Starlink, що дають змогу виявляти інші об’єкти на орбіті й розраховувати їхні траєкторії. Щодня система опрацьовує близько 30 мільйонів спостережень і формує оновлені орбітальні дані в режимі, наближеному до реального часу, — це дає змогу завчасно попереджати операторів про потенційні зближення.

Нині Stargaze тестують понад десять компаній. Головна умова доступу — надання ефемерид власних супутників, тобто даних про їхнє розташування й заплановані маневри. На думку SpaceX, такий обмін інформацією дасть змогу точніше прогнозувати небезпечні зближення й зменшити кількість вимушених маневрів. Свої ефемериди компанія оновлює щогодини.

Дієвість системи SpaceX підтверджує прикладом із грудня 2025 року. Тоді Stargaze виявила небезпечне зближення супутника Starlink із неідентифікованим космічним апаратом. Спочатку відстань між об’єктами оцінювали в 9000 метрів — це вважалося безпечним показником. Проте за п’ять годин до зближення невідомий апарат змінив траєкторію, скоротивши відстань до 60 метрів. Stargaze миттєво зафіксувала маневр і надала уточнені дані, завдяки чому супутник Starlink встиг відхилитися від можливого зіткнення.

Поява Stargaze збіглася з труднощами навколо державної програми Traffic Coordination System for Space (TraCSS) Управління космічної торгівлі США. Ініційована 2018 року Директивою космічної політики №3, вона мала забезпечити безоплатний доступ до даних про космічну ситуацію. Однак у бюджетній пропозиції Білого дому на 2026 фінансовий рік програму запропонували скасувати. Конгрес відновив частину фінансування, проте перспективи TraCSS залишаються невизначеними.

Галузь загалом схвально сприйняла ініціативу SpaceX, хоча докладна інформація про точність і якість даних системи поки що обмежена. Своєю чергою частина експертів застерігає: кілька постачальників даних SSA можуть подавати суперечливі відомості, що ускладнить прийняття рішень операторами. Дехто з аналітиків також вказує на загрозу для невеликих комерційних компаній із платним моніторингом космічного простору — безплатна альтернатива від SpaceX здатна істотно змінити ринок.