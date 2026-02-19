На SWEET.TV вийшов детективний серіал «Справа НБР»

Стримінгова платформа SWEET.TV розпочала показ нового українського детективного серіалу «Справа НБР» виробництва Film.ua. Серіал налічує 12 епізодів, кожен із яких присвячено окремому розслідуванню. Про це повідомляє пресслужба SWEET.TV.

Сюжет побудовано навколо Надзвичайного бюро розслідувань (НБР) — підрозділу, що веде найрезонансніші справи про вбивства. На чолі відділу — Коваль, загартований війною слідчий із загостреним почуттям справедливості. Його команда — не звичайні правоохоронці: усі її члени колись самі порушили закон. Тепер кожен із них отримав другий шанс — викривати злочинців замість того, щоб сидіти за ґратами.

Саме ця суперечність і визначає моральний стрижень серіалу. Шоуранерка Анастасія Лодкіна (Film.ua) описує персонажів як «розумних та глибоких особистостей зі своїми внутрішніми конфліктами, драмами й таємницями». За її словами, головний герой унаслідок власного досвіду не може прощати злочинців — навіть тих, хто розслідує справи разом із ним.

Головну роль зіграв Сергій Стрельников, відомий за епічною драмою «Довбуш». У його команді — Віра Кобзар («Тиха Нава», «Скажене весілля»), Іван Бліндар («Я, “Побєда” і Берлін», «Песики»), Михайло Дзюба («Королі репу», «Каховський об’єкт»), Анастасія Рула (театр імені Франка, «Конотопська відьма»), Дарія Творонович («Валерія виходить заміж») і Тамара Морозова («Ключі від правди», «БожеВільні»). Режисерка серіалу — Юлія Павлова, оператор — Сергій Ревуцький, виконавчий продюсер — Сергій Демідов, креативна продюсерка — Анна Єлісєєва.

«Справа НБР» вийшла у межах лінійки SWEET.TV Originals. Директор із контенту платформи Юрій Поворозник назвав серіал «одним з найяскравіших прикладів детективних серіалів, які виходили на українському ринку», і висловив сподівання, що команда слідчого Коваля припаде до душі глядачам.

«Справа НБР» — не єдиний оригінальний проєкт SWEET.TV останніх місяців. 26 листопада 2025 року на платформі розпочався показ серіалу «Ховаючи колишню» — драми з елементами чорної комедії, також випущеної у межах лінійки SWEET.TV Originals.