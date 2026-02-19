lifecell розширив доступ до акційного тарифного плану «Турбота» вартістю 190 грн на місяць — відтепер на нього можна перейти від іншого мобільного оператора зі збереженням номера за процедурою MNP (перенесення мобільного номера). Скористатися пропозицією можуть українці віком від 55 років, повідомляє пресслужба lifecell.

Тариф «Турбота» передбачає безлімітні дзвінки в мережі lifecell, 1000 хвилин для викликів на номери інших операторів в Україні та 20 ГБ мобільного інтернету. До того ж абоненти отримують безлімітний доступ до популярних застосунків — зокрема YouTube, Viber, Facebook і TikTok. Вартість тарифу залишатиметься незмінною до 31 грудня 2027 року, тобто понад 22 місяці поспіль.

Щоб перейти на «Турботу» через MNP, потрібно звернутися до фірмового магазину lifecell із паспортом — для підтвердження віку — та подати заявку на перенесення номера. Для завершення переходу знадобиться SIM-карта lifecell або eSIM, якщо пристрій підтримує цю технологію. Перелік магазинів, де можна під’єднатися, оператор розмістив на власному вебсайті.

Передплатники «Турботи» також можуть скористатися послугою «Тарифна підписка»: сплативши одразу 12 пакетів за 1938 грн, абонент знижує місячну вартість до 161,50 грн замість звичайних 190 грн. Це зручно як для користувачів, так і для їхніх близьких, які беруть на себе оплату зв’язку, — потреба в щомісячних платежах зникає, а загальні витрати зменшуються.

lifecell традиційно посідає провідні позиції на ринку MNP в Україні. Наразі «Турбота» — один із найдоступніших тарифних планів у лінійці оператора для тих, хто переходить з іншої мережі. Загалом за час дії послуги до lifecell перейшло понад 900 тисяч абонентів, які обрали збереження номера під час зміни оператора. Ці дані розраховані на підставі інформації Українського державного центру радіочастот (УДЦР) та звітів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).