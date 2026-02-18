В Україні розпочали створення супутникового угруповання UASAT-NANO

Українська компанія STETMAN узялася за розбудову першого вітчизняного супутникового угруповання. У грудні 2025 року вона подала до Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ) заявку на реєстрацію мережі UASAT-NANO, а 17 лютого 2026 року вона з’явилася в офіційній публікації BR IFIC Space — тобто успішно пройшла початковий регуляторний етап. Про це пише DOU.

Мережа працюватиме на низькій навколоземній орбіті — на висоті близько 550 км. Уже в жовтні 2026 року планують запустити перший тестовий супутник, місце на ракеті-носії для нього вже заброньовано. На цьому апараті відпрацьовуватимуть технології та модель управління майбутнім угрупованням. Повноцінне розгортання сузір’я розпочнеться 2027 року: на першому етапі на орбіту виведуть 120 супутників, і щороку їхня кількість зростатиме.

Серійні запуски здійснюватиме SpaceX — відповідні домовленості між компаніями вже є. Виробництво супутників на початковому етапі забезпечуватиме данська компанія GomSpace, проте згодом його поступово локалізують в Україні. Ядро мережі будуватиметься на архітектурі 5G. Водночас компанія вже розпочала зведення наземної інфраструктури — станцій, шлюзів і мережевого ядра. Під проєкт STETMAN планує розширити штат, зокрема набрати близько 50 IT-спеціалістів.

Засновник STETMAN Дмитро Стеценко наголошує, що UASAT-NANO — не комерційний оператор і не конкурент глобальним сервісам на зразок Starlink. Мета проєкту — захищена інфраструктура зв’язку для уряду, спецслужб і Збройних сил України (ЗСУ). Угруповання обслуговуватиме до 100 000 терміналів в одній країні, а особливу увагу приділено стійкості до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Уже 2027 року компанія планує забезпечити від 30 до 50 тисяч терміналів для ЗСУ. Надалі мережею зможуть користуватися й країни-партнери.

Паралельно із супутниковим проєктом держава планує створити окремого мобільного оператора для військових. 29 січня 2026 року Міністерство цифрової трансформації подало до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), зміни до плану розподілу радіочастот. Документ передбачає виділення ресурсу під 5G і формує правову базу для розгортання приватних захищених 4G/5G-мереж для ЗСУ. На думку експертів, така мережа могла б забезпечити зв’язок у зоні бойових дій у радіусі до 30 км від лінії бойового зіткнення (ЛБЗ), однак через прив’язку до стаціонарної інфраструктури вона вразлива до ударів і не може повністю замінити супутникове угруповання.

Обидва проєкти мають одну мету — зменшити залежність ЗСУ від Starlink, хоча про повну заміну цього сервісу не йдеться. Нині він залишається найефективнішим рішенням.