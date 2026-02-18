UARU

У «Vodafone Україна» розповіли про перші результати послуги «Роумінг як вдома»

Фото: Shutterstock

У січні 2026 року послугою «Роумінг як вдома» від «Vodafone Україна» скористалися понад 900 тисяч абонентів у країнах Європейського Союзу (ЄС) — у межах інтеграції України до єдиного роумінгового простору ЄС. Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Послугу впровадили поетапно: з 23 грудня 2025 року — у тарифах передплати, а з 1 січня 2026 року — для більшості контрактних клієнтів та в бізнес-тарифах. За новими умовами абоненти використовують пакетні хвилини, SMS і гігабайти як в Україні, так і під час перебування в ЄС — без доплат. Безлімітні вхідні дзвінки й тарифи на понадпакетні послуги також залишаються однаковими.

Дані за перший місяць роботи підтверджують традиційне сезонне зростання кількості роумінгових користувачів у зимові свята. Водночас середній обсяг мобільного інтернет-трафіку на одного абонента залишився стабільним — близько 3,7 ГБ. Голосовий трафік зріс більше ніж на 70%, що свідчить про активніше використання дзвінків за кордоном. Найбільше трафіку споживають абоненти, які перебувають у Німеччині, Польщі, Чехії, Нідерландах та Словаччині.

«Ми бачимо, що принцип “Роумінг як вдома” робить мобільний зв’язок простішим і зрозумілішим для людей. Коли тарифи працюють однаково і в Україні, і в Європі, клієнти можуть більше спілкуватися, працювати та залишатися на зв’язку без зайвих витрат і складних налаштувань», — зазначив Андрій Отрощенко, директор з маркетингу «Vodafone Україна».

Нова послуга стала продовженням підтримки абонентів за кордоном. Зокрема, у 2025 році пропозицією «Доступний роумінг у подарунок» скористалися понад 2 млн клієнтів. Відтак «Роумінг як вдома» розвиває цей досвід — роумінг у ЄС стає звичайним режимом користування зв’язком, а не окремою платною опцією.

