У Латвії абонентів мобільного зв’язку вже більше, ніж жителів

Цифровізація охопила 88,2% населення Латвії та 87,2% підприємств, а кількість мобільних широкосмугових підключень у країні перевищила 2 мільйони — більше, ніж самих жителів (1,875 мільйона). Про це міністр зв’язку Атіс Швінка доповів уряду, повідомляє Baltijas Balss.

Такі цифри свідчать: чимала частина латвійців користується кількома підключеннями одночасно — для особистих і робочих потреб. Темп приросту покриття мережею п’ятого покоління (5G) у 2023–2024 роках становив 33,9%, що майже вшестеро перевищує середній показник для Євросоюзу (ЄС) — 6,0%.

Втім, розгортання 5G стримує географічний чинник. Близько 30% латвійської території припадає на прикордонні зони, що накладає додаткові обмеження на розбудову мережевої інфраструктури. Саме тому попит на індустріальні рішення та управління автономними транспортними засобами наразі лишається невисоким.

За прогнозами Міністерства зв’язку, покриття 5G у найближчі роки зросте ще на 10% території, проте навіть тоді не досягне половини загальної площі країни. Першочерговими зонами розгортання стануть транспортні коридори й населені пункти з чисельністю від 500 жителів. Після такого розширення доступ до 5G матимуть 80% латвійців.

Водночас відомство застерігає: у малих сільських населених пунктах розгортання мережі може бути комерційно невигідним для операторів. Відтак Мінзв’язку припускає можливість державної підтримки для фінансування інфраструктури в таких місцевостях.

Нагадаємо, з 1 липня 2025 року в Латвії запрацювала система екстреного оповіщення на основі технології Cell Broadcast — вона надсилає попередження про надзвичайні ситуації безпосередньо на мобільні телефони жителів.