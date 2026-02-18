UARU

Американський телеканал Newsmax відкриває редакцію у Варшаві

Newsmax
Фото: AFP via Getty Images

Американський консервативний телеканал Newsmax оголосив набір журналістів і продюсерів до польської редакції у Варшаві. Як написала у LinkedIn Александра Крстіч, генеральна директорка Newsmax Balkans, новий підрозділ — Newsmax Polska — працюватиме як незалежна редакція й зосередиться на місцевому контенті польською мовою.

Польська редакція стає частиною міжнародної експансії, яку Newsmax здійснює вже кілька місяців. Раніше президент сербської телекомунікаційної компанії Telekom Srbija Владімір Лучич в інтерв’ю для Newsmax Balkans повідомив, що мовник має намір перетворитися на Newsmax Europe і поступово охопити ринки Польщі, Словаччини, Чехії, Угорщини, Румунії, Албанії та Греції.

Водночас Newsmax розвиває присутність і в Україні. 9 лютого 2026 року Newsmax оголосив про запуск мовлення в Україні навесні того ж року. Керувати українською редакцією запросили Людмилу Немирю — журналістку, яка до 2023 року була обличчям телеканалу Ukrlife, а нині веде власний канал на YouTube. Її чоловік Георгій Немиря — народний депутат України від партії «Батьківщина».

Newsmax — американська консервативна медіакомпанія, яку 1998 року заснував Крістофер Радді. Вона об’єднує кабельний телеканал NewsmaxTV і вебсайт Newsmax.com. Радді, у минулому журналіст, пов’язаний особистою дружбою з Дональдом Трампом.

