Росіянам відключатимуть домашній інтернет за відмову переходити на оптоволокно

Міністерство цифрового розвитку Росії підготувало проєкт постанови, який наділяє операторів зв’язку правом в односторонньому порядку призупиняти, а згодом і розривати договори з абонентами, що блокують заміну мідних ліній на оптоволоконні. Про це йдеться в документі від 17 лютого, яким вносяться зміни до чинних правил надання послуг зв’язку.

Нові норми охоплять понад 1 100 операторів зв’язку, що надають послуги передачі даних, телематичні послуги та місцевий телефонний зв’язок. За оцінкою відомства, зміни торкнуться близько 5,8 млн абонентів, які досі користуються з’єднанням через мідні дроти.

Згідно з документом, оператор зобов’язаний завчасно — не менше ніж за 90 днів — повідомити абонента про планову заміну лінії. Абонент своєю чергою може узгодити з провайдером зручний час для візиту фахівця. Якщо ж абонент не надасть доступу до приміщення або не під’єднає обладнання до електроживлення, оператор матиме право призупинити послуги. За відсутності змін протягом шести місяців провайдер може розірвати договір в односторонньому порядку.

Усі витрати на модернізацію мереж несуть провайдери — Мінцифри Росії оцінює їх у понад 3 млрд рублів упродовж шести років. Натомість оптоволоконна інфраструктура дасть абонентам швидкість доступу до інтернету до 1 Гбіт/с і змогу одночасно користуватися інтернетом, телебаченням і телефонією без втрати якості. Зокрема, технологія пасивної оптичної мережі (GPON — Gigabit Passive Optical Network) підтримує під’єднання кількох пристроїв без деградації сигналу.

Окремим аргументом на користь переходу є економічна складова. Обслуговування й аварійно-відновлювальні роботи на мідних лініях обходяться операторам у чотири рази дорожче, ніж на оптичних. Утримання застарілих мереж зрештою веде до здорожчання послуг для всіх абонентів, тому перехід на сучасні технології автори документа вважають неминучим. Постанова набере чинності 1 вересня 2026 року, а виконання програми модернізації має забезпечити доступом до інтернету 97% домогосподарств країни до 2030 року.