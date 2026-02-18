UARU

На «Київстар ТБ» вийшла українська комедія «Корпорат»

Українська комедія «Корпорат» про корпоративне виживання в Карпатах вийшла ексклюзивно на «Київстар ТБ».

На платформі «Київстар ТБ» розпочався ексклюзивний онлайн-показ українського художнього фільму «Корпорат» — повнометражної комедії про корпоративне виживання серед карпатської природи. Про це йдеться в анонсі пресслужби «Київстар ТБ».

Події розгортаються навколо команди великої торгівельної компанії, якій загрожують масові скорочення. Замість звичного повідомлення про звільнення керівництво оголошує несподіване рішення: тижневий тімбілдинг у Карпатах визначить, хто збереже роботу. Відтак щорічний виїзний корпоратив набуває цілком іншого значення — для кожного учасника це вже не відпочинок, а боротьба за посаду.

Серед карпатської природи вирують вечірки, курйозні випробування й конфлікти між колегами. Додаткової гостроти сюжету додає поява українського виконавця Віталія Козловського, який перетворює й без того напружений захід на справжній хаос.

«Корпорат» є українською адаптацією культової румунської комедії «Teambuilding», що здобула популярність завдяки гострій іронії щодо офісної культури та корпоративних ритуалів. Українська версія переносить цей сюжет у місцеві реалії, зберігаючи сатиричний погляд на кар’єрні амбіції й колективну динаміку.

«Корпорат» — не єдина українська новинка на платформі. Раніше на «Київстар ТБ» відбулася онлайн-прем’єра серіалу «Белла Віта» — вітчизняного проєкту про кохання, складні життєві вибори та випадкові обставини, здатні докорінно змінити долю.

