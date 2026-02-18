МОН не планує законодавчо забороняти смартфони в українських школах — Лісовий

Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий прокоментував можливе обмеження мобільних телефонів у школах, наголосивши, що законодавчо врегульовувати це питання відомство наразі не планує. Про це він розповів в інтерв’ю проєкту «Рандеву з Яніною Соколовою» на «5 каналі».

На думку міністра, світовий досвід щодо гаджетів у навчальних закладах є різним. Зокрема, в окремих країнах діє модель, за якою учні залишають смартфони в локері чи спеціальному боксі в класі й беруть їх до рук лише на перервах. «Така практика існує, і вона доводить свої позитивні результати», — зазначив Лісовий. Такий підхід, за його словами, допомагає учням краще зосереджуватися на навчанні.

Утім міністр уточнив: школи можуть запровадити цю модель і без директиви Міністерства освіти та науки (МОН) — уклавши добровільний соціальний договір між адміністрацією й батьками. «Питання в тому, чи потрібна для цього директива МОН? Хіба що для того, щоб сказати батькам, якщо не хочеш їм пояснювати, чому це важливо, що у вас наказ із міністерства», — пояснив він.

Лісовий також наголосив, що будь-яка ініціатива щодо обмеження телефонів у школах потребує широкого громадського обговорення, адже погляди на це питання кардинально розходяться. Загальну заборону смартфонів у навчальних закладах МОН наразі не розглядає.

Раніше повідомлялося, що в Данії більшість парламентських партій домовилася заборонити мобільні телефони протягом дня для учнів початкових класів.