Beeline Казахстан розпочав вимкнення 3G

НовиниТелеком
Beeline Казахстан

Мобільний оператор Beeline Казахстан розпочав поетапне вимкнення мережі 3G — вивільнені частоти спрямують на розвиток стандарту LTE (4G). Для більшості абонентів перехід пройде непомітно, проте власники застарілих SIM-карток можуть залишитися без зв’язку, йдеться в офіційній заяві оператора від 10 лютого 2026 року.

Підставою для такого рішення стала передусім технічна доцільність. Вивільнені частоти оператор спрямує на розширення покриття LTE, що дасть змогу підвищити стабільність з’єднання, збільшити швидкість передавання даних і поліпшити якість зв’язку там, де навантаження на мережу особливо високе.

Зміни насамперед зачеплять тих абонентів, чиї SIM-картки працюють винятково в мережі 3G: після перелаштування базових станцій такі картки не зможуть під’єднатися до мережі. Натомість власники смартфонів із підтримкою 4G і сучасних SIM-карток жодних перебоїв не відчують — а з часом зв’язок лише поліпшиться.

Варто перевірити індикатор мережі на смартфоні: якщо він показує «3G» або «H» навіть у центрі міста, SIM-картка або сам пристрій, найімовірніше, не підтримують LTE. У цьому разі Beeline радить замінити картку чи пристрій до завершення вимкнення 3G у відповідному регіоні.

Замінити SIM-картку можна безплатно в будь-якому офіційному офісі обслуговування Beeline. Якщо ж смартфон узагалі не підтримує 4G, оператор рекомендує й оновити пристрій.

Водночас Beeline Казахстан розвиває й супутниковий напрям: нещодавно оператор здійснив перший у Центральній Азії виклик через систему Starlink Direct to Cell — зі звичайного смартфона, без додаткового обладнання.

Редакція Mediasat
