Warner Bros. Discovery знову відхилила пропозицію Paramount, але дала тиждень на нову пропозицію

Рада директорів Warner Bros. Discovery (WBD) відхилила пропозицію Paramount Skydance Corporation до акціонерів компанії про придбання за $30 за акцію, що в сумі становить $108,4 млрд. Водночас Paramount отримала сім додаткових днів — до 23 лютого 2026 року — аби підготувати фінальну та найкращу пропозицію, повідомляє Reuters.

Ще напередодні ухвалення рішення стало відомо, що рада директорів WBD розглядала сценарій, за якого Paramount могла б запропонувати вигідніші умови, ніж Netflix. Утім навіть з урахуванням цієї можливості остання пропозиція все одно була відхилена на користь стримінгового гіганта.

Позицію WBD чітко сформулювали голова правління Семюел ДіП’яцца-молодший та генеральний директор Девід Заслав у листі до ради директорів Paramount. «Наша рада директорів не визначила, що ваша пропозиція має достатню ймовірність призвести до угоди, яка перевершує злиття з Netflix», — зазначено у документі. Там само підкреслюється, що компанія продовжує рекомендувати та залишається повністю відданою угоді з Netflix.

Тим часом неназваний фінансовий радник Paramount підтвердив, що корпорація вже неофіційно пропонувала $31 за акцію, щоб залучити раду директорів WBD до нових перемовин. За словами радника, компанія готова збільшити пропозицію до цієї суми або навіть вище — проте остаточного рішення так і не було прийнято.

Наразі пріоритетною залишається угода з Netflix, яка запропонувала повністю грошову пропозицію з оцінкою $27,75 за акцію, що в загальній сумі становить $82,7 млрд. Відтак Paramount має час до встановленого терміну, аби визначитися з остаточними умовами та спробувати переконати раду директорів WBD змінити своє рішення.