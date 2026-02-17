UARU

UARU

Warner Bros. Discovery знову відхилила пропозицію Paramount, але дала тиждень на нову пропозицію

Новини
Paramount Skydance планує придбати Warner Bros. Discovery
Фото: Timon Schneider / Alamy Stock Photos

Рада директорів Warner Bros. Discovery (WBD) відхилила пропозицію Paramount Skydance Corporation до акціонерів компанії про придбання за $30 за акцію, що в сумі становить $108,4 млрд. Водночас Paramount отримала сім додаткових днів — до 23 лютого 2026 року — аби підготувати фінальну та найкращу пропозицію, повідомляє Reuters.

Ще напередодні ухвалення рішення стало відомо, що рада директорів WBD розглядала сценарій, за якого Paramount могла б запропонувати вигідніші умови, ніж Netflix. Утім навіть з урахуванням цієї можливості остання пропозиція все одно була відхилена на користь стримінгового гіганта.

- Реклама -

Позицію WBD чітко сформулювали голова правління Семюел ДіП’яцца-молодший та генеральний директор Девід Заслав у листі до ради директорів Paramount. «Наша рада директорів не визначила, що ваша пропозиція має достатню ймовірність призвести до угоди, яка перевершує злиття з Netflix», — зазначено у документі. Там само підкреслюється, що компанія продовжує рекомендувати та залишається повністю відданою угоді з Netflix.

Тим часом неназваний фінансовий радник Paramount підтвердив, що корпорація вже неофіційно пропонувала $31 за акцію, щоб залучити раду директорів WBD до нових перемовин. За словами радника, компанія готова збільшити пропозицію до цієї суми або навіть вище — проте остаточного рішення так і не було прийнято.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Наразі пріоритетною залишається угода з Netflix, яка запропонувала повністю грошову пропозицію з оцінкою $27,75 за акцію, що в загальній сумі становить $82,7 млрд. Відтак Paramount має час до встановленого терміну, аби визначитися з остаточними умовами та спробувати переконати раду директорів WBD змінити своє рішення.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Starlink подолав позначку в 10 млн активних користувачів

Starlink перевищив позначку 10 млн активних абонентів у 160 країнах світу — менш ніж за два місяці компанія додала черговий мільйон користувачів.
Новини

В Україні можуть створити військового мобільного оператора

В Україні можуть створити військового мобільного оператора — захищену мобільну мережу для ЗСУ як резервний канал зв'язку на випадок відключення Starlink.
Новини

Apple кидає виклик YouTube і Spotify у сфері відеоподкастів

Apple оновлює застосунок Podcasts: додає підтримку відео, режим «картинка в картинці» та завантаження випусків офлайн. Основа — протокол HLS власної розробки.
Новини

TPV Technology Group представила перший у світі двосторонній телевізор

TPV Technology Group показала GP TV — телевізор із двома 48-дюймовими OLED-екранами, розміщеними на протилежних боках корпусу.
Новини

Студентка КАІ представила на CES 2026 ШІ-платформу для пошуку вразливостей у 5G-мережах

Студентка КАІ Алла Пінчук показала на виставці CES 2026 платформу Montera — ШІ-інструмент для пошуку вразливостей у мережах 5G.
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати