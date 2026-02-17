TPV Technology Group представила GP TV — телевізор із двома 48-дюймовими OLED-екранами, що розташовані на протилежних боках корпусу. Про новинку повідомило видання TechRadar.

Обидва дисплеї мають роздільну здатність 4K — один на фронтальній панелі, другий на тильній. Ніжки пристрою металеві й виготовлені з перероблених матеріалів, пристрій підтримує Dolby Atmos. У TPV Technology Group наголошують, що GP TV є продуктом преміумкласу.

- Реклама -

За задумом виробника, така конструкція дає змогу декільком користувачам одночасно дивитися різний контент. Зокрема, серед цільової аудиторії — геймери, державні установи й урядові організації. Утім журналісти TechRadar вказали на невідповідність між технічним рішенням і практикою використання: більшість телевізорів стоїть біля стіни або на столі, де тильний екран фактично недоступний для перегляду. Це ставить під сумнів доцільність двосторонньої конструкції в побутовому середовищі.

Ціну GP TV та дату початку продажів TPV Technology Group досі не оголосила. Тим часом на ринку телевізорів відбуваються структурні зміни: зокрема, японська Sony перетворює підрозділ із виробництва телевізорів і домашніх аудіосистем на окрему компанію, яка стане спільним підприємством із китайською TCL Electronics Holdings.