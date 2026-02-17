Студентка КАІ представила на CES 2026 ШІ-платформу для пошуку вразливостей у 5G-мережах

Студентка Київського авіаційного інституту (КАІ) Алла Пінчук показала на виставці CES 2026 у Лас-Вегасі власну розробку — платформу Montera на основі штучного інтелекту (ШІ), що автоматично шукає вразливості у мережах 5G. Про це йдеться в публікації Telegram-каналу «Аеродиван Чернишова».

До Лас-Вегаса Пінчук поїхала у складі студентської делегації Ajax Next від компанії Ajax Systems. Відбір виявився непростим: із понад 650 поданих заявок організатори відібрали лише 30 осіб — тобто на кожне місце претендували понад 20 кандидатів. У складі тієї ж делегації був і студент КАІ Андрій Пітерцев.

Montera працює за принципом пентестингу — легального й контрольованого тестування мережевої інфраструктури на стійкість до типових кіберзагроз. Мета такого підходу — знайти прогалини в захисті раніше, ніж це зроблять зловмисники. Платформа не лише фіксує потенційні слабкі місця, а й перевіряє кожну вразливість, збирає доказову базу та формує звіт із пріоритизацією загроз. Завдяки цьому команди, відповідальні за безпеку мережі, витрачають менше часу на ручну роботу під час аудитів і швидше усувають виявлені проблеми.

Розробку показали на українському павільйоні виставки — від Мінцифри та Українського фонду стартапів. Пітерцев зі свого боку зауважив, що для участі в таких програмах важливі не лише оцінки, а й практичний досвід: проєкти, конференції та будь-яка активність, яку можна показати як портфоліо. За його словами, не варто недооцінювати навіть невеликі здобутки — з часом саме вони складають вагоме резюме.

CES 2026 зібрала близько 148 000 відвідувачів, понад 4 100 експонентів і приблизно 1 200 стартапів, ще раз підтвердивши статус однієї з найбільших технологічних виставок у світі. Головною темою заходу стало практичне застосування ШІ — від промислової робототехніки до носимих пристроїв і периферійних обчислень.

Українські інженери працюють не лише над захистом мереж, а й над їхньою надійністю. Раніше ми повідомляли, що український інженер запатентував систему керування живленням вузлів зв’язку для забезпечення безперебійної роботи телекомунікаційної інфраструктури під час тривалих знеструмлень.