UARU

UARU

Студентка КАІ представила на CES 2026 ШІ-платформу для пошуку вразливостей у 5G-мережах

Новини
Алла Пінчук презентує Montera на українському павільйоні CES 2026
Алла Пінчук презентує Montera на українському павільйоні CES 2026

Студентка Київського авіаційного інституту (КАІ) Алла Пінчук показала на виставці CES 2026 у Лас-Вегасі власну розробку — платформу Montera на основі штучного інтелекту (ШІ), що автоматично шукає вразливості у мережах 5G. Про це йдеться в публікації Telegram-каналу «Аеродиван Чернишова».

До Лас-Вегаса Пінчук поїхала у складі студентської делегації Ajax Next від компанії Ajax Systems. Відбір виявився непростим: із понад 650 поданих заявок організатори відібрали лише 30 осіб — тобто на кожне місце претендували понад 20 кандидатів. У складі тієї ж делегації був і студент КАІ Андрій Пітерцев.

- Реклама -

Montera працює за принципом пентестингу — легального й контрольованого тестування мережевої інфраструктури на стійкість до типових кіберзагроз. Мета такого підходу — знайти прогалини в захисті раніше, ніж це зроблять зловмисники. Платформа не лише фіксує потенційні слабкі місця, а й перевіряє кожну вразливість, збирає доказову базу та формує звіт із пріоритизацією загроз. Завдяки цьому команди, відповідальні за безпеку мережі, витрачають менше часу на ручну роботу під час аудитів і швидше усувають виявлені проблеми.

Розробку показали на українському павільйоні виставки — від Мінцифри та Українського фонду стартапів. Пітерцев зі свого боку зауважив, що для участі в таких програмах важливі не лише оцінки, а й практичний досвід: проєкти, конференції та будь-яка активність, яку можна показати як портфоліо. За його словами, не варто недооцінювати навіть невеликі здобутки — з часом саме вони складають вагоме резюме.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

CES 2026 зібрала близько 148 000 відвідувачів, понад 4 100 експонентів і приблизно 1 200 стартапів, ще раз підтвердивши статус однієї з найбільших технологічних виставок у світі. Головною темою заходу стало практичне застосування ШІ — від промислової робототехніки до носимих пристроїв і периферійних обчислень.

Українські інженери працюють не лише над захистом мереж, а й над їхньою надійністю. Раніше ми повідомляли, що український інженер запатентував систему керування живленням вузлів зв’язку для забезпечення безперебійної роботи телекомунікаційної інфраструктури під час тривалих знеструмлень.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

AST SpaceMobile розгорнула найбільшу комерційну антену на низькій навколоземній орбіті

AST SpaceMobile розгорнула антенну решітку BlueBird 6 площею 223 м² — рекорд серед комерційних систем зв'язку на НЗО.
Новини

Пішов з життя Хідекі Сато — легендарний інженер і творець Sega Mega Drive та Dreamcast

Не стало Хідекі Сато — інженера, який створив легендарні консолі Sega Mega Drive, Saturn і Dreamcast. Йому було 77 років. Він працював у компанії Sega понад 30 років.
Новини

Казахстан під’єднає понад тисячу сіл до швидкісного інтернету

У Казахстані стартував проєкт із прокладання волоконно-оптичних мереж у 1 123 селах — доступ до інтернету зі швидкістю від 100 Мбіт/с отримають близько 2,3 млн осіб.
Новини

На «Київстар ТБ» відбулась прем’єра серіалу «Белла Віта»

На платформі «Київстар ТБ» вийшла прем'єра українського серіалу «Белла Віта» про кохання, фіктивний шлюб та складні життєві рішення.
Новини

Франція заборонила Eutelsat продати антени й телепорти

Франція заборонила Eutelsat продати наземну інфраструктуру через загрозу суверенітету. Компанія — єдиний європейський конкурент Starlink.
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати