Супутниковий інтернет-провайдер Starlink від SpaceX встановив новий рекорд: кількість активних абонентів сервісу перевищила 10 млн осіб у 160 країнах і регіонах світу. Про це йдеться в офіційному акаунті Starlink у соціальній мережі X.

Компанія подолала цю позначку менш ніж за два місяці після того, як наприкінці грудня 2025 року кількість клієнтів сягнула 9 млн. За цей час щодня до сервісу приєднувалося в середньому понад 19 000 нових абонентів. У Starlink окремо подякували користувачам за довіру.

- Реклама -

Для порівняння: упродовж усього 2025 року аудиторія сервісу подвоїлася до 9,2 млн осіб, а покриття поширилося на 35 нових країн. Нині Starlink обробляє 97% світового трафіку в сегменті супутникового інтернету й фактично визначає розвиток цього ринку. Зокрема, в Бразилії сервісом користується понад 1 млн абонентів — це другий за величиною ринок для компанії після США.

Разом зі зростанням абонентської бази SpaceX модернізує й технічну інфраструктуру. Цього року на орбіту вийдуть супутники нового покоління серії Starlink V3, які забезпечать наземній інфраструктурі пропускну здатність у гігабітному діапазоні й суттєво поліпшать якість зв’язку для користувачів.