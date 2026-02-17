Пішов з життя Хідекі Сато — легендарний інженер і творець Sega Mega Drive та Dreamcast

13 лютого на 78 році життя пішов з життя Хідекі Сато (Hideki Sato) — один із ключових інженерів японської компанії Sega, якого часто називали «батьком заліза Sega». Він керував розробкою культових ігрових консолей 1980–1990-х, пише ігрове медіа Kotaku.

Сато влаштувався до Sega 1971 року й пропрацював у компанії понад тридцять років. 1989 року він очолив відділ досліджень і розробок, де безпосередньо керував створенням консолей, які визначили епоху 16-бітних ігор. Зокрема, під його керівництвом з’явилися Mega Drive (1988), Sega Saturn (1994) й остання приставка компанії Dreamcast (1998).

Сато особисто контролював навіть дрібні деталі дизайну. Наприклад, саме він вибрав золоте оздоблення коробки Mega Drive, яке пізніше назвав «дуже дорогим», але потрібним для позиціювання як преміального продукту. Команда інженера ставила перед собою амбітне завдання — перемогти Nintendo, яка домінувала на ринку наприкінці 1980-х.

Окрім інженерної роботи, Сато очолював Sega як президент упродовж 2001–2003 років. Саме тоді компанія прийняла стратегічне рішення припинити виробництво консолей і зосередитися на розробці програмного забезпечення й видавничій діяльності. Цей перехід став переломним моментом в історії Sega, а Сато відіграв ключову роль у стабілізації компанії.

Нині Sega залишається одним із провідних світових видавців відеоігор. Компанію засновано 1960 року в Японії як виробник музичних автоматів. Першу домашню консоль SG-1000 вона випустила 1983 року, а через п’ять років представила 16-бітну Mega Drive. 1991 року світ побачив культову гру Sonic the Hedgehog, яка стала символом бренду.

Внесок Хідекі Сато в розвиток ігрової індустрії й перетворення Sega на технологічного лідера 1990-х складно переоцінити. Його інженерні рішення вплинули на мільйони гравців в усьому світі й визначили стандарти розробки консолей на десятиліття вперед.

Смерть Сато — ще одна втрата для індустрії розваг після того, як наприкінці 2024 року у віці 98 років помер Чарльз Долан, засновник HBO і Cablevision Systems.