Казахстан під’єднає понад тисячу сіл до швидкісного інтернету

Новини
Понад тисячу казахстанських сіл отримають доступ до швидкісного інтернету
Фото: Міністерство штучного інтелекту та цифрового розвитку

Міністерство штучного інтелекту та цифрового розвитку Казахстану оголосило про початок проєкту «Прискорена цифровізація для інклюзивної економіки Казахстану» й відкрило конкурс на часткові гранти для операторів зв’язку. Про це повідомляє агентство Kazinform.

Проект передбачає прокладання волоконно-оптичних ліній зв’язку (ВОЛЗ) у 1 123 сільських населених пунктах, де наразі немає локальної мережі доступу до інтернету. Після завершення робіт жителі зможуть користуватися з’єднанням зі швидкістю щонайменше 100 Мбіт/с.

Загалом до мережі планують під’єднати понад 445 тисяч домогосподарств, а доступ до високошвидкісного інтернету отримають близько 2,3 мільйона мешканців сільської місцевості.

Оператори зв’язку зможуть отримати безплатні пайові гранти — до 50% підтверджених капітальних витрат на будівництво телекомунікаційних мереж. Будівництво фінансується з власних коштів операторів, а збудована інфраструктура залишається на їхньому балансі.

Учасників конкурсу відбиратимуть на засадах рівного доступу, прозорості та підзвітності.

Цифровізація сільської місцевості — частина ширшої стратегії розвитку телекомунікаційної інфраструктури країни. Раніше повідомлялося, що до кінця 2027 року мережі 5G охоплять усі двадцять міст обласного та республіканського значення Казахстану.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
