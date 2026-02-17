Казахстан під’єднає понад тисячу сіл до швидкісного інтернету

Міністерство штучного інтелекту та цифрового розвитку Казахстану оголосило про початок проєкту «Прискорена цифровізація для інклюзивної економіки Казахстану» й відкрило конкурс на часткові гранти для операторів зв’язку. Про це повідомляє агентство Kazinform.

Проект передбачає прокладання волоконно-оптичних ліній зв’язку (ВОЛЗ) у 1 123 сільських населених пунктах, де наразі немає локальної мережі доступу до інтернету. Після завершення робіт жителі зможуть користуватися з’єднанням зі швидкістю щонайменше 100 Мбіт/с.

Загалом до мережі планують під’єднати понад 445 тисяч домогосподарств, а доступ до високошвидкісного інтернету отримають близько 2,3 мільйона мешканців сільської місцевості.

Оператори зв’язку зможуть отримати безплатні пайові гранти — до 50% підтверджених капітальних витрат на будівництво телекомунікаційних мереж. Будівництво фінансується з власних коштів операторів, а збудована інфраструктура залишається на їхньому балансі.

Учасників конкурсу відбиратимуть на засадах рівного доступу, прозорості та підзвітності.

Цифровізація сільської місцевості — частина ширшої стратегії розвитку телекомунікаційної інфраструктури країни. Раніше повідомлялося, що до кінця 2027 року мережі 5G охоплять усі двадцять міст обласного та республіканського значення Казахстану.