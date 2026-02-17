UARU

UARU

Імпорт телефонів в Україну помітно зріс: головний постачальник — Китай

Новини
Смартфоны

У січні 2026 року Україна ввезла електричних телефонних і телеграфних апаратів та відеотелефонів на $177,8 млн — на 49,2% більше, ніж за аналогічний місяць 2025 року. Такі дані містяться в офіційній статистиці Державної митної служби (ДМС), яку наводить видання open4business.

Головним постачальником залишається Китай: на його частку припадає 58,1% загального обсягу імпорту, або $103,3 млн. Решту ринку ділять Великобританія — 9,2% ($16,3 млн) та США — 8,8% ($15,6 млн). Географія постачань помітно змінилася порівняно з січнем 2025 року, коли поряд із Китаєм ($65 млн) до трійки лідерів входили В’єтнам ($21 млн) і Тайвань ($13,6 млн).

- Реклама -

Водночас експорт цієї продукції з України залишився практично незмінним: $10,4 млн проти $10,5 млн роком раніше. Основними ринками збуту стали Угорщина (65%), Польща (22%) та Тайвань (6,8%). У січні 2025 року структура була схожою — переважали Угорщина (67%) та Польща (27%), однак третє місце займала Іспанія (2,9%).

Ширший контекст дають річні дані ДМС: у 2025 році загальний імпорт телефонних і телеграфних апаратів та відеотелефонів в Україну сягнув $1,63 млрд, що на 29,5% перевищує показник 2024 року. Зокрема, з Китаю ввезено продукції на $907,9 млн.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України вже визначив дату остаточного відключення мобільного зв’язку третього покоління (3G) — 31 грудня 2030 року.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Warner Bros. Discovery знову відхилила пропозицію Paramount, але дала тиждень на нову пропозицію

Warner Bros. Discovery відхилила пропозицію Paramount про купівлю за $108,4 млрд і дала компанії тиждень на нову пропозицію.
Новини

Starlink подолав позначку в 10 млн активних користувачів

Starlink перевищив позначку 10 млн активних абонентів у 160 країнах світу — менш ніж за два місяці компанія додала черговий мільйон користувачів.
Новини

В Україні можуть створити військового мобільного оператора

В Україні можуть створити військового мобільного оператора — захищену мобільну мережу для ЗСУ як резервний канал зв'язку на випадок відключення Starlink.
Новини

Apple кидає виклик YouTube і Spotify у сфері відеоподкастів

Apple оновлює застосунок Podcasts: додає підтримку відео, режим «картинка в картинці» та завантаження випусків офлайн. Основа — протокол HLS власної розробки.
Новини

TPV Technology Group представила перший у світі двосторонній телевізор

TPV Technology Group показала GP TV — телевізор із двома 48-дюймовими OLED-екранами, розміщеними на протилежних боках корпусу.
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати