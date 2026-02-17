Імпорт телефонів в Україну помітно зріс: головний постачальник — Китай

У січні 2026 року Україна ввезла електричних телефонних і телеграфних апаратів та відеотелефонів на $177,8 млн — на 49,2% більше, ніж за аналогічний місяць 2025 року. Такі дані містяться в офіційній статистиці Державної митної служби (ДМС), яку наводить видання open4business.

Головним постачальником залишається Китай: на його частку припадає 58,1% загального обсягу імпорту, або $103,3 млн. Решту ринку ділять Великобританія — 9,2% ($16,3 млн) та США — 8,8% ($15,6 млн). Географія постачань помітно змінилася порівняно з січнем 2025 року, коли поряд із Китаєм ($65 млн) до трійки лідерів входили В’єтнам ($21 млн) і Тайвань ($13,6 млн).

Водночас експорт цієї продукції з України залишився практично незмінним: $10,4 млн проти $10,5 млн роком раніше. Основними ринками збуту стали Угорщина (65%), Польща (22%) та Тайвань (6,8%). У січні 2025 року структура була схожою — переважали Угорщина (67%) та Польща (27%), однак третє місце займала Іспанія (2,9%).

Ширший контекст дають річні дані ДМС: у 2025 році загальний імпорт телефонних і телеграфних апаратів та відеотелефонів в Україну сягнув $1,63 млрд, що на 29,5% перевищує показник 2024 року. Зокрема, з Китаю ввезено продукції на $907,9 млн.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України вже визначив дату остаточного відключення мобільного зв’язку третього покоління (3G) — 31 грудня 2030 року.