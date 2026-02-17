UARU

UARU

AST SpaceMobile розгорнула найбільшу комерційну антену на низькій навколоземній орбіті

НовиниСупутниковий зв'язок
AST SpaceMobile BlueBird-6
Фото: AST SpaceMobile

Компанія AST SpaceMobile успішно розгорнула антенну решітку супутника BlueBird 6 на низькій навколоземній орбіті (НЗО). Площа решітки — близько 223 квадратних метрів, що робить її найбільшою комерційною комунікаційною антеною з усіх, розгорнутих на НЗО. Про це йдеться в офіційній заяві компанії.

Завдяки розгортанню антени BlueBird 6 отримав можливості, недосяжні для попередніх апаратів серії BlueBird 1–5. Зокрема, пікова швидкість передачі даних сягає 120 мегабітів на секунду — вдесятеро більше, ніж у попередників. Це дає змогу забезпечувати послуги мобільного зв’язку стандартів 4G і 5G, включно з відеодзвінками, безпосередньо на звичайні смартфони.

- Реклама -

Досягти таких показників допомогла технологія формування вузькоспрямованих променів. Вона концентрує сигнал у зонах щільного покриття, зводячи до мінімуму радіоперешкоди й водночас збільшуючи місткість мережі. Відтак якість і швидкість з’єднання наближаються до рівня наземної стільникової інфраструктури.

AST SpaceMobile BlueBird-6
Фото: AST SpaceMobile

На орбіту BlueBird 6 потрапив 24 грудня 2025 року — його вивела індійська ракета-носій LVM3. На той час апарат вважався найбільшим комерційним супутником зв’язку в історії космонавтики.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Наступним кроком має стати запуск BlueBird 7, запланований на кінець лютого на борту ракети New Glenn компанії Blue Origin. До кінця 2026 року AST SpaceMobile розраховує вивести на орбіту від 45 до 60 апаратів — це суттєво розширить пропускну здатність угруповання й дасть змогу обслуговувати мільйони мобільних абонентів в усьому світі.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Пішов з життя Хідекі Сато — легендарний інженер і творець Sega Mega Drive та Dreamcast

Не стало Хідекі Сато — інженера, який створив легендарні консолі Sega Mega Drive, Saturn і Dreamcast. Йому було 77 років. Він працював у компанії Sega понад 30 років.
Новини

Казахстан під’єднає понад тисячу сіл до швидкісного інтернету

У Казахстані стартував проєкт із прокладання волоконно-оптичних мереж у 1 123 селах — доступ до інтернету зі швидкістю від 100 Мбіт/с отримають близько 2,3 млн осіб.
Новини

На «Київстар ТБ» відбулась прем’єра серіалу «Белла Віта»

На платформі «Київстар ТБ» вийшла прем'єра українського серіалу «Белла Віта» про кохання, фіктивний шлюб та складні життєві рішення.
Новини

Франція заборонила Eutelsat продати антени й телепорти

Франція заборонила Eutelsat продати наземну інфраструктуру через загрозу суверенітету. Компанія — єдиний європейський конкурент Starlink.
Новини

Sony створила технологію для виявлення авторської музики в композиціях ШІ

Sony розробила технологію для виявлення оригінальних музичних творів у композиціях, створених штучним інтелектом. Це допоможе авторам захистити свої права.
© Copyright 2007-2026 | Mediasat

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати