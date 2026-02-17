AST SpaceMobile розгорнула найбільшу комерційну антену на низькій навколоземній орбіті

Компанія AST SpaceMobile успішно розгорнула антенну решітку супутника BlueBird 6 на низькій навколоземній орбіті (НЗО). Площа решітки — близько 223 квадратних метрів, що робить її найбільшою комерційною комунікаційною антеною з усіх, розгорнутих на НЗО. Про це йдеться в офіційній заяві компанії.

Завдяки розгортанню антени BlueBird 6 отримав можливості, недосяжні для попередніх апаратів серії BlueBird 1–5. Зокрема, пікова швидкість передачі даних сягає 120 мегабітів на секунду — вдесятеро більше, ніж у попередників. Це дає змогу забезпечувати послуги мобільного зв’язку стандартів 4G і 5G, включно з відеодзвінками, безпосередньо на звичайні смартфони.

Досягти таких показників допомогла технологія формування вузькоспрямованих променів. Вона концентрує сигнал у зонах щільного покриття, зводячи до мінімуму радіоперешкоди й водночас збільшуючи місткість мережі. Відтак якість і швидкість з’єднання наближаються до рівня наземної стільникової інфраструктури.

На орбіту BlueBird 6 потрапив 24 грудня 2025 року — його вивела індійська ракета-носій LVM3. На той час апарат вважався найбільшим комерційним супутником зв’язку в історії космонавтики.

Наступним кроком має стати запуск BlueBird 7, запланований на кінець лютого на борту ракети New Glenn компанії Blue Origin. До кінця 2026 року AST SpaceMobile розраховує вивести на орбіту від 45 до 60 апаратів — це суттєво розширить пропускну здатність угруповання й дасть змогу обслуговувати мільйони мобільних абонентів в усьому світі.