Apple кидає виклик YouTube і Spotify у сфері відеоподкастів

Apple готується суттєво розширити можливості застосунку Podcasts, додавши повноцінну підтримку відео. Після оновлення користувачі зможуть перемикатися між аудіо- та відеоверсією подкасту, вмикати режим «картинка в картинці», а також завантажувати відеовипуски для перегляду офлайн. Про це пише CNBC.

Технічну основу оновлення становить перехід на протокол HLS (HTTP Live Streaming) власної розробки Apple. Відео через RSS застосунок підтримував іще з 2005 року, однак аудіо- й відеопотоки існували окремо, а можливості єдиного відтворення були обмежені. HLS забезпечує адаптивний стримінг залежно від швидкості з’єднання й уможливлює динамічне вставлення відеореклами — що принципово для бізнес-моделі компанії.

Старший віцепрезидент Apple із сервісів Едді Кью (Eddy Cue) наголосив, що компанія прагне надати авторам повний контроль над контентом і способами монетизації. Apple не стягуватиме коштів з подкастерів чи хостинг-провайдерів за розміщення контенту — дохід надходитиме через рекламні мережі-партнери програми. На старті до неї увійшли Acast, платформа ART19 (належить Amazon), Triton’s Omny Studio та SiriusXM.

Apple виходить на ринок відеоподкастів у період його активного зростання. За даними дослідницької компанії Edison Research, відеоподкасти щомісяця переглядають близько 37% аудиторії віком від 12 років. Конкуренти своєю чергою активно інвестують у цей напрям: YouTube повідомляє про понад мільярд щомісячних глядачів подкастів, а Spotify лише за перший квартал 2025 року виплатила авторам понад $100 млн. Netflix також вийшла на цей ринок — уклала угоду зі Spotify про розміщення відеоподкастів і запустила власні ексклюзивні шоу.

Доходи підрозділу подкастів Apple не розкриває, однак загальний сегмент послуг компанії приніс $30 млрд в останньому кварталі, зазначає CNBC. На початку року компанія також придбала ізраїльський стартап Q.ai для розробки інструментів штучного інтелекту в галузі аудіо — що свідчить про ширшу стратегію розвитку медіасервісів.