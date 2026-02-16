UARU

Warner Bros. Discovery може повернутися до переговорів із Paramount

Paramount Skydance планує придбати Warner Bros. Discovery
Фото: Timon Schneider / Alamy Stock Photos

Рада директорів Warner Bros. Discovery (WBD) розглядає покращену пропозицію компанії Paramount, яка вдруге за останній час переглянула умови можливого придбання медіагіганта. Про це пише The New York Times.

У грудні 2025 року Warner Bros. Discovery домовилася з Netflix про продаж свого стрімінгового та студійного бізнесу за $83 млрд. Тоді ж компанія відхилила пропозицію Paramount купити всю WBD за $108 млрд, бо вважала таку угоду ризикованішою за варіант із Netflix. Відтоді Paramount двічі поліпшила свою пропозицію, хоч ціна за акцію й лишилася незмінною.

Минулого тижня Paramount запропонувала Warner Bros. Discovery виплатити $2,8 млрд — саме стільки WBD доведеться заплатити Netflix, якщо угода зірветься. Крім того, Paramount взяла на себе боргові витрати компанії. Ще одна умова — виплата акціонерам Warner Bros. Discovery близько $650 млн готівкою щокварталу з 2027 року за кожен період, поки угоду не буде завершено.

Тепер рада директорів Warner Bros. Discovery має вирішити, чи вигідніша їм нова пропозиція Paramount за угоду з Netflix. Якщо компанія захоче відновити переговори з Paramount, про це треба буде повідомити Netflix — тоді у стрімінгової платформи з’явиться шанс поліпшити свою пропозицію. Відповісти на останню пропозицію Paramount Warner Bros. Discovery має до 25 лютого.

Угода Warner Bros. Discovery з Netflix викликала незадоволення у частини акціонерів WBD. Зокрема, інвестиційна фірма Ancora минулого тижня заявила, що виступає проти угоди з Netflix — вона побоюється, що регулятори можуть її не схвалити. Натомість Paramount має певні переваги перед регуляторами. Компанію очолює Девід Еллісон, чий батько — Ларрі Еллісон, співзасновник Oracle та одна з найбагатших людей світу, — підтримує дружні стосунки з президентом США Дональдом Трампом.

Своєю чергою Netflix упевнений, що його угода з Warner Bros. Discovery успішно пройде перевірку регуляторів.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
