Велика Британія може припинити ефірне телевізійне мовлення у 2030-х роках

У середині 2030-х років Велика Британія може повністю перейти на телебачення через інтернет і припинити трансляцію ефірного цифрового телемовлення. Про це йдеться у звіті Sky, який базується на незалежному дослідженні компанії Oliver & Ohlbaum Associates.

У звіті Stream On: The Future of UK TV наведено результати опитування тисячі британських глядачів. Дослідження показало, що до середини 2030-х років лише близько 330 тисяч домогосподарств (2,2%) потребуватимуть допомоги для переходу на телебачення через інтернет. Але це за умови чіткого графіка від уряду й цільової підтримки.

Опитування показало, що більшість глядачів уже перейшла на цифрові платформи. Інтернет вдома мають 94% дорослих британців, а сервісами відео на вимогу користуються 92%. Функції розумного телебачення вважають корисними 93% опитаних, а серед глядачів віком від 70 років — 99%.

Цікава деталь: 72% опитаних вважають, що уряду краще підтримати цифрову інклюзію (повноцінний доступ до інтернету й цифрових технологій для всіх верств населення), ніж зберігати ефірне цифрове телемовлення. Люди хочуть, щоб вразливим групам допомогли отримати доступ до інтернету.

Звіт з’явився саме тоді, коли Міністерство цифрових технологій, культури, медіа й спорту Великої Британії й регулятор Ofcom обговорюють майбутнє телебачення впродовж 2030-х років.

За даними моделювання Oliver & Ohlbaum, 2023 року 3,9 мільйона домогосподарств не мали доступу до інтернет-телебачення. Якщо не вживати додаткових заходів, 2035 року таких залишиться 1,8 мільйона. Втім, якщо 2027 року оголосити план і надати адресну допомогу, 2034 року без інтернет-телебачення залишаться лише 330 тисяч домогосподарств.

«Наше дослідження показує, що сучасне телебачення й соціальна інклюзія не суперечать одне одному. Тому повний перехід на телебачення через інтернет цілком досяжний уже у 2030-х роках», — каже Нік Герм, операційний директор Sky Group.

За його словами, урядові інвестиції в цифрові навички для невеликої кількості домогосподарств принесуть користь далеко за межами телебачення. А бюджет заощадить сотні мільйонів фунтів на підтримці застарілих систем.

Дослідники також з’ясували очікування глядачів від телебачення майбутнього. Найбільше людей цікавлять покращений пошук контенту, зручні інтерфейси й персоналізація через штучний інтелект.

Український медіаексперт Олександр Глущенко погоджується з реалістичністю британського плану. «Sky фактично запропонувала урядові готову дорожню карту з конкретними цифрами й термінами», — каже він.

«Ключ до успіху — 330 тисяч домогосподарств, яким треба допомогти. Це невелика кількість для масштабів країни, тому перехід цілком реалістичний з технічного погляду», — пояснює Глущенко.

Експерт також звертає увагу на економічну складову. «Відмова від ефірного цифрового телемовлення вивільняє цінний радіочастотний ресурс — його можна віддати під мобільний зв’язок чи інші сервіси. Британці, видається, готуються до цього завчасно, на відміну від багатьох інших ринків, де ефірна цифра досі залишається головним способом доставлення сигналу до глядачів», — каже Глущенко.

На думку експерта, результати опитування мають значення для всієї індустрії. «72% британців воліють, аби держава допомогла людям отримати доступ до інтернету, а не зберігала ефірне цифрове телемовлення. Це показує, що суспільство розуміє — майбутнє за широкосмуговим доступом, а не за традиційним ефірним телемовленням. Для операторів це сигнал: вкладайте гроші в мережеву інфраструктуру, бо саме вона стає критичною для доступу до медіа», — наголошує Глущенко.

Експерт також навів приклади з інших країн. «Світ повільно, але невідворотно виходить з ери класичного ефіру — і це стосується радіо, телебачення й супутникового DTH. Якщо подивитися на конкретні країни, тренд добре видно», — каже він.

За словами Глущенка, один з найрадикальніших прикладів — Норвегія, яка кілька років тому відмовилася від загальнонаціонального FM-мовлення й перевела основний радіосервіс на цифровий стандарт DAB+. Швейцарія рухається тим самим шляхом: FM там уже вважають тимчасовою технологією з перспективою повного вимкнення на користь DAB+ і радіо через інтернет. У низці регіонів Німеччини регулятори теж готують поступове згортання FM і стимулюють перехід слухачів та мовників на DAB+.

«Ще агресивніша трансформація відбувається з ефірним телебаченням. Швейцарія стала першою європейською країною, яка просто вимкнула цифровий ефір DVB-T, зробивши ставку на кабель і IPTV. У Бельгії суспільний мовник VRT відмовився від ефірного DVB-T на користь кабелю та інтернет-доставлення. У країнах Бенілюксу, де покриття широкосмуговим фіксованим зв’язком дуже високе, ефірне телебачення дедалі більше розглядають як рудимент, а не базову платформу», — пояснює експерт.

Окремо Глущенко звернув увагу на супутникове DTH. «Найяскравіший кейс — Ізраїль, де оператор yes стратегічно відходить від класичного супутникового мовлення й переводить абонентів на OTT-сервіси yes+ і STING+. Для ринку це фактично означає відмову країни від супутника як основної технології платного телебачення й перехід до моделі IP-first, де супутник залишається максимум нішевим або перехідним рішенням. Подібні процеси, хоч і менш демонстративно, уже йдуть у низці європейських операторів — DTH скорочують, а інвестиції переносять в OTT та гібридні IP-платформи».

«Якщо узагальнити: у Норвегії й Швейцарії ми бачимо вихід із FM та ефіру, у Бельгії — демонтаж наземного цифрового телебачення, в Ізраїлі — практичну відмову від DTH. Точка тяжіння переноситься в IP-мережі. Для мовників і операторів це означає не просто зміну технології, а зміну моделі бізнесу — від лінійних мультиплексів до персоналізованих сервісів, де ефір і DTH поступово стають інструментами винятку, а не норми», — підсумував медіаексперт.