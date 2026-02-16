Sony створила технологію для виявлення авторської музики в композиціях ШІ

Sony Group представила технологічне рішення для розпізнавання музичних творів, які використовували під час створення мелодій штучним інтелектом. Нова розробка дає правовласникам інструмент для захисту авторських прав і отримання належної компенсації в разі неправомірного використання їхніх композицій. Про це повідомляє Nikkei Asia.

Система, яку створила японська корпорація, аналізує, які саме музичні твори застосовували для тренування моделей штучного інтелекту під час створення нових композицій. Водночас технологія визначає кількісний внесок кожного оригінального твору у підсумковий результат. Приміром, система може встановити, що створена мелодія містить 30% музики The Beatles і 10% творчості Queen.

Технологія працює за двома сценаріями. Якщо розробник штучного інтелекту погоджується на співпрацю, Sony Group отримує доступ до базової моделі й аналізує дані безпосередньо. Коли ж взаємодія з розробником неможлива, система порівнює згенерований твір з наявними музичними композиціями.

Бурхливий розвиток генеративного штучного інтелекту спричинив чимало випадків можливого порушення авторських прав. Розробників моделей дедалі частіше звинувачують у тому, що вони використовують захищений музичний і відеоконтент, а також текстові матеріали без дозволу власників для навчання систем. Своєю чергою в мережі з’являються композиції, які штучний інтелект створив із застосуванням голосів відомих виконавців.

Японське законодавство розмежовує права на музичний контент у двох категоріях. Перша охоплює авторські права — вони належать авторам текстів, композиторам і музичним видавництвам. Друга категорія стосується суміжних прав, власниками яких є виконавці й продюсери. Sony Group володіє провідними музичними лейблами та видавництвом, а також контролює половину музичного каталогу покійного Майкла Джексона.

Водночас інші гіганти музичної індустрії також активно впроваджують штучний інтелект у свої платформи. Зокрема, Universal Music Group (UMG) оголосила про партнерство з NVIDIA для впровадження моделі Music Flamingo у свій каталог. Система дасть змогу аналізувати композиції й шукати треки за емоційними характеристиками та культурним контекстом.