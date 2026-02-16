UARU

На «Київстар ТБ» відбулась прем’єра серіалу «Белла Віта»

Прем’єра українського серіалу «Белла Віта»

На платформі кіно й телебачення «Київстар ТБ» вийшла онлайн-прем’єра серіалу «Белла Віта» — українського проєкту про кохання, непрості життєві рішення й випадкові обставини, які можуть докорінно змінити долю.

Головна героїня — дизайнерка весільних суконь Віта Бондарчук (Поліна Василина), котра планує відкрити власний салон і продовжити родинну традицію. Її життя несподівано змінюється після весілля впливового підприємця Владислава Сікорського (Сергій Стрельніков), де вона випадково стає гостею. Втеча справжньої нареченої ставить церемонію під загрозу зриву, тож Віта погоджується тимчасово її замінити. Та імпровізована роль переростає у справжнє одруження.

Після цього героїня потрапляє у вир особистих конфліктів та ділових інтриг чоловіка. Водночас у її житті знову з’являється Роман (Григорій Бакланов) — друг дитинства, з яким вони колись планували спільне майбутнє. Ця зустріч творить любовний трикутник і змушує персонажів робити складний вибір між минулим та теперішнім.

Сюжет серіалу розкриває теми фіктивного шлюбу, прихованих намірів й еволюції стосунків між героями. Творці проєкту торкаються питань довіри та відповідальності у ситуації, коли обставини постійно змінюють правила взаємин між людьми.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Нагадаємо, 15 січня «Київстар ТБ» показав ексклюзивну прем’єру детективного трилера «Тиха Нава» — першого українського серіалу в жанрі true crime. Проєкт розповідає про боротьбу з корупцією в правоохоронній системі й замовчування злочинів сексуального характеру у невеликому провінційному містечку.

