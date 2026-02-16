Франція заборонила Eutelsat продати антени й телепорти

30 січня французький уряд заборонив супутниковому оператору Eutelsat продати наземну інфраструктуру приватному інвестору EQT Infrastructure VI. Компанія мала виручити за цю операцію близько €550 мільйонів, віддавши 80% пасивних активів наземного сегмента. Міністр фінансів Ролан Лескюр скористався державними повноваженнями й заблокував угоду, повідомляє Bloomberg.

Лескюр пояснив своє рішення в ефірі телеканалу TF1. Наземні комплекси управління і передачі даних забезпечують зв’язок із супутниками й використовуються як для цивільного, так і для військового зв’язку, підкреслив міністр. Він також нагадав, що Eutelsat залишається єдиним європейським конкурентом Starlink. «Це стратегічний актив, тому я сказав ні», — заявив чиновник.

Компанія Eutelsat повідомила про скасування операції, пославшись на невиконання всіх умов. Паризький оператор керує парком із 33 геостаціонарних супутників і контролює мережу з понад 1400 аплінків у більш як 100 локаціях світу. Саме ця інфраструктура забезпечує супутниковий зв’язок для Eutelsat Group, OneWeb та інших клієнтів.

Наземна мережа Eutelsat об’єднує понад 70 телепортів у Франції, Італії, на Мадейрі й у Мексиці. Французький уряд тримає найбільший пакет акцій компанії — 29,6%. Торік Eutelsat підписала з французькою армією десятирічний контракт на супутникові послуги вартістю €1 мільярд.

Про угоду щодо часткового продажу пасивних активів — земельних ділянок, будівель, допоміжної інфраструктури й антен — компанія оголосила в грудні 2024 року. Ексклюзивні переговори з EQT стартували ще в серпні того ж року. Eutelsat мала зберегти 20% у новій структурі й взяти продані активи в оренду, ставши основним клієнтом.

Коментар експерта

Рішення Франції заблокувати продаж наземної інфраструктури Eutelsat — це вже не просто корпоративна історія. Це маркер того, що держави почали розглядати супутниковий зв’язок як елемент оборонної архітектури та технологічного суверенітету.

«Франція фактично зафіксувала: Eutelsat — критична інфраструктура. З таким активом держава не може поводитися як зі звичайною телеком-компанією», — пояснює експерт з цифрових технологій Олександр Глущенко.

Сьогодні оператор контролює приблизно три десятки GEO-апаратів, а після інтеграції з OneWeb — ще й одну з найбільших у світі низькоорбітальних систем, де працюють сотні супутників. Додатково компанія залучена до створення європейської багаторівневої мережі IRIS², у якій передбачено окремий сегмент MEO.

«Коли держава бачить перед собою оператора, що одночасно присутній у GEO, LEO і в майбутньому MEO, — це вже не бізнес, а питання оборонного планування. Особливо якщо мова йде про контракти з військовими на мільярди євро», — зазначає експерт.

Урок, який Європа вже отримала

Повномасштабна війна продемонструвала, що супутниковий інтернет — така ж частина поля бою, як ППО чи артилерія. Історія з SpaceX та мережею Starlink наочно показала:

хто контролює доступ — той контролює можливість воювати;

комерційний сервіс миттєво стає військовим;

залежність від інфраструктури іншої держави створює політичний ризик.

Після цього європейські уряди почали мислити категоріями autonomy by design — власні супутники, власні телепорти, власне управління.

Чому питання саме в «землі»

Продаж стосувався не космосу, а наземного сегмента: десятків телепортів і тисяч антен. Саме вони є точками входу в мережу, центрами маршрутизації трафіку, вузлами шифрування та управління.

«Супутник без телепорту — це метал на орбіті. Уся реальна влада над системою знаходиться на землі. І Франція чітко дала зрозуміти, що цей контур має залишатися під національним або щонайменше союзницьким контролем», — пояснює Глущенко.

Єдиний альтернативний гравець

У Європи де-факто небагато варіантів. Після появи Starlink ринок швидко рухається до моделі winner-takes-most. На цьому тлі Eutelsat стає не просто оператором, а останнім власним стратегічним стовпом континенту у супутниковій широкосмуговій інфраструктурі.

«Коли з альтернатив залишається одна, її починають захищати як енергетику або атомну галузь. Це питання не прибутку, а спроможності приймати незалежні рішення», — наголошує експерт.

Що це означає для ринку

Держави дедалі активніше втручатимуться в M&A у сфері космічного зв’язку. Інвесторам доведеться враховувати політичний, а не лише фінансовий фактор. Оператори з dual-use можливостями фактично переходять у статус квазіоборонних компаній.

І головне — супутниковий зв’язок остаточно перестав бути «просто телекомом». Це інструмент влади, безпеки та геополітичного впливу.