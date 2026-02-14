UARU

«Vodafone» запустив тестування 5G у Харкові

5G Vodafone

14 лютого 2026 року «Vodafone» запустив тестування мережі п’ятого покоління в Харкові. Оператор розгорнув покриття в центральній частині міста, зокрема на площі Свободи й прилеглих вулицях.

Абоненти можуть користуватися 5G біля Харківського ботанічного саду поблизу пам’ятника Т. Шевченку, Харківського національного академічного театру опери й балету імені М.В. Лисенка, Харківської філармонії, Харківського дельфінарію й будівлі Держпрому. Усі клієнти оператора, які мають SIM-картки й смартфони з підтримкою 5G, отримали доступ до нової технології без жодних додаткових послуг.

Того ж дня перша пара в Україні зареєструвала шлюб онлайн через цифровий сервіс «Дія», використавши 5G-мережу оператора. Владислав і Катерина, яким по 29 років, родом із Луганської області, познайомилися в Харкові під час навчання 2017 року. За словами молодят, Харків став для них містом сили, людей та атмосфери, що стали рідними.

«Розвиток нових технологій – це насамперед про людей і їхні можливості. 5G відкриває нову якість цифрових сервісів – від роботи й освіти до важливих життєвих подій, які тепер можна реалізовувати швидко та надійно навіть онлайн», – зазначила Ольга Устинова, генеральна директорка «Vodafone Україна».

Нова технологія забезпечує значно меншу затримку передавання даних порівняно з мережами четвертого покоління. Завдяки цьому користувачі можуть переглядати відео в форматі 4K ULTRA HD без додаткових підвантажень, здійснювати стабільні відеодзвінки й стріми високої якості, а також комфортно користуватися онлайн-сервісами та іграми, що потребують швидкого й надійного з’єднання.

Тестування доступне безплатно. Трафік в мережі 5G тарифікується як трафік LTE/4G згідно з чинними тарифами абонентів. Якщо телефон і карта підтримують технологію 5G, а в смартфоні вибрано відповідний тип мережі, вони автоматично під’єднаються до мережі п’ятого покоління в зоні тестового покриття.

Перевірити готовність SIM-картки до тестування можна за позначкою 4G або LTE у верхній частині екрана смартфона. Також абоненти можуть набрати *222# – у відповідь прийде повідомлення про готовність до роботи в сучасних поколіннях зв’язку.

Щоб з’ясувати сумісність смартфона з 5G, потрібно перевірити налаштування телефона. Якщо в налаштуваннях мережі є опція «тип мережі 5G», а виробник оновив операційну систему під технологію 5G на відповідних частотах, пристрій автоматично під’єднається до мережі п’ятого покоління в Харкові.

Раніше «Vodafone» запустив тестування 5G у Львові 12 січня 2026 року. Мережа працює на обладнанні європейського виробника Nokia. Покриття охоплює історичний центр міста й прилеглі мікрорайони, а також Львівський політехнічний університет. Найближчим часом 5G з’явиться на Головному залізничному вокзалі.

28 січня 2026 року тестування 5G стартувало також у селищі Бородянка. Покриття охоплює центральну частину й прилеглі вулиці населеного пункту.

