lifecell розпочав тестування 5G у Харкові

lifecell запустив у Харкові пілотну мережу п’ятого покоління на частоті 3500 МГц. Харків став третім містом після Львова й Бородянки, де оператор тестує технологію 5G. Про це йдеться в пресрелізі lifecell.

Нову мережу можуть використовувати всі абоненти оператора безплатно за умови перебування в зоні покриття, наявності сумісного обладнання з USIM або eSIM-карткою, актуальної операційної системи й відповідних налаштувань пристрою.

- Реклама -

Оператор обрав Харків для тестування технології через статус міста як одного з найбільших мегаполісів України, що лишається важливим промисловим, науковим й освітнім центром навіть попри повномасштабну війну. Тут проживає та працює сотні тисяч людей, для яких надійний зв’язок має критичне значення. Тестування 5G у таких умовах дає змогу перевірити роботу технології в реальному середовищі великого міста — за високого навантаження, щільної забудови й підвищених вимог до надійності мережі.

Мережа в Харкові працює в режимі NSA (Non-Standalone), де радіочастина 5G взаємодіє з наявною інфраструктурою 4G, яка керує обміном даних між абонентським обладнанням і мережею. Такий підхід дає змогу швидко розгортати 5G на базі чинної інфраструктури й оцінювати поведінку мережі під реальним навантаженням. Подібний стандарт використовують також у Львові та Бородянці.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Технологія забезпечує пікові швидкості передавання даних понад 1 Гбіт/с, а середні показники в десять разів перевищують аналогічні в LTE. Запровадження 5G відкриває абонентам можливості для безперешкодного користування хмарними сервісами, перегляду відео високої якості без затримок, швидкого завантаження великих файлів, онлайн-ігор, застосувань віртуальної й доповненої реальності (VR/AR), а також розвитку екосистем інтернету речей (IoT) для міських сервісів і бізнесу.

Результати тестів у Львові й Бородянці вже показали практичні показники роботи мережі п’ятого покоління. Зокрема, середнє добове споживання трафіку 5G-користувачами lifecell перевищило 2 ТБ, максимальна швидкість передавання даних досягла 1,5 Гбіт/с, а середня становила близько 500 Мбіт/с. При цьому пікова кількість одночасних 5G-сесій сягала 1200, а максимальна кількість активних абонентів протягом години становила понад 3700 користувачів, що дає змогу аналізувати поведінку мережі за високого навантаження.

Наразі зона покриття 5G у Харкові зосереджена в центральній частині міста, зокрема на майдані Свободи й прилеглих вулицях. Доступність сигналу може змінюватися залежно від локації та щільності забудови, а всередині приміщень доступ до мережі нового покоління може бути обмежений.

Щоб користуватися 5G, абонентам потрібні USIM або eSIM, смартфон із підтримкою діапазону n78 (3500 МГц), актуальна версія операційної системи й достатній обсяг трафіку в межах тарифного плану.