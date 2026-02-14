«Київстар» запустив тестову зону 5G у Харкові

14 лютого 2026 року національний оператор електронних комунікацій «Київстар» запустив у Харкові пілотну зону мережі п’ятого покоління.

Місто на сході України стало третім населеним пунктом з активною тестовою зоною 5G. Раніше оператор розгорнув пілотні проєкти в історичному центрі Львова й центральній частині селища Бородянка на Київщині.

Результати попередніх тестувань

За час роботи у Львові й Бородянці через мережі 5G пройшло понад 89,2 терабайта трафіку. Зокрема, у Львові послугою скористалися більш як 186 тисяч абонентів, а частка трафіку п’ятого покоління становить 32% загального обсягу в тестовій зоні. Натомість у Бородянці технологію випробували близько 9 тисяч користувачів.

Запуск у Харкові матиме особливе значення — це перевірка можливостей 5G у прифронтовому місті в умовах війни. Відтак реалізація проєкту показує спроможність телекомунікаційного сектору впроваджувати інновації навіть за складних обставин.

Технічні параметри мережі

Перед активацією мережі оператор провів комплексну підготовку інфраструктури, зокрема перевірив сумісність обладнання з військовими системами. Базові станції розмістили на Майдані Свободи в Харкові.

Мережа працюватиме в діапазоні 3500 МГц. Швидкість передачі даних залежатиме від навантаження: середні показники становитимуть 600-700 Мбіт/с, тоді як максимальні значення можуть сягати 1,5-1,7 Гбіт/с.

Умови користування

Щоб отримати доступ до 5G, абонентам потрібен смартфон із підтримкою технології й встановленими актуальними оновленнями, SIM-картка формату USIM (аналогічна до 4G) і перебувати в зоні покриття. Тарифікуватимуть послугу згідно з умовами поточного тарифного плану користувача.

Компанія наголошує, що масштабне впровадження 5G в Україні стане можливим лише після завершення війни. Паралельно з тестуванням нової технології «Київстар» продовжує розширювати покриття 4G. Сьогодні понад 96% населення на підконтрольній Україні території мають доступ до LTE від оператора, а пікова швидкість у мережі може сягати більш як 1 Гбіт/с.