Уряд Кіпру схвалив закон про прослуховування телефонних розмов

13 лютого Кабінет Міністрів Республіки Кіпр схвалив законопроєкт, який дозволяє прослуховувати телефонні розмови осіб, підозрюваних у скоєнні тяжких злочинів. Текст закону, підготовлений Міністерством юстиції, тепер має затвердити парламент.

Наразі правоохоронці мають обмежені можливості для запобігання серйозним злочинам. Як зазначив міністр юстиції Костас Фітіріс, новий закон допоможе поліції й спецслужбам ефективніше протидіяти організованій злочінності.

Історія питання

Закон про прослуховування ухвалив парламент ще 2017 року, а чинності він набув у лютому 2020 року. Проте на практиці його так і не застосували. Основна причина — побоювання політиків й суспільства щодо можливого порушення права людей на приватність. Найбільше питань виникало стосовно процедури видачі дозволів на прослуховування. Зрештою Міністерство юстиції вирішило доопрацювати закон, аби усунути недоліки й зробити процедури чіткішими.

Як це працюватиме

За новим законопроєктом прослуховування телефонних розмов дозволятимуть лише за рішенням суду. Доступ до приватної інформації отримають працівники поліції й розвідувальної служби.

Процедура отримання дозволу виглядатиме так:

Шеф поліції або спецслужби подає запит до Генеральної прокуратури. Генеральний прокурор звертається до суду. Суд ухвалює рішення щодо можливості прослуховування.

Службам безпеки потрібно буде обґрунтувати необхідність доступу. У запиті має бути зазначено: особу підозрюваного, місце можливого проведення прослуховування, вид зв’язку, який контролюватиметься, спосіб проведення прослуховування, відповідальну особу, а також термін дії дозволу.

Коли можливе прослуховування

Прослуховування застосовуватимуть лише під час розслідування тяжких злочинів. Серед них:

вбивства;

корупція;

тероризм;

шпигунство;

торгівля людьми;

наркотрафік;

поширення дитячої порнографії;

відмивання грошей.

Хто забезпечуватиме прослуховування

Телекомунікаційні компанії підготують фахівців, які забезпечуватимуть технічне виконання судових рішень. Вони зобов’язані суворо дотримуватися конфіденційності й захищати персональні дані громадян. Будь-яку отриману інформацію використовуватимуть винятково в межах розслідування.